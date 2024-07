"Dreams by the Pool". Concertos e comida, com Miguel Rocha Vieira

Cartaz Foto: DR

"Dreams by the Pool" é uma espécie de festival que junta gastronomia e música, comem três datas distintas, e com um alinhamento de DJs também ele variado. Embora o duo se mantenha nas três edições, há esses outros nomes como Anna Prior ou Xinobi, a juntar-se aos cartazes.Com edições no Hotel Renaissance Porto Lapa, a 27 de julho, no Hilton Garden Inn Évora, a 4 de agosto, e no Hotel Califórnia em Albufeira a 10 de agosto Cada um destes espaços será transformado num palco de luxo onde a alta gastronomia e a música de qualidade se unem para proporcionar uma experiência memorável e exclusiva.Miguel Rocha Vieira, detentor de três estrelas Michelin , é conhecido pela sua. Juntamente com Gisela João, que se aventura na cozinha para partilhar os seus dotes gastronómicos, irão criar um menu especial. Esta parceria é um convite para desfrutar de tardes inesquecíveis junto à piscina, onde cada prato será uma celebração da criatividade e do paladar.Além da comida, há esse talque complementarão o ambiente com as suas músicas ecléticas e vibrantes. Entre os nomes confirmados estão Yen Sung, GPU PANIC e Da Chick, artistas que dominam a arte de fazer dançar e que trarão ritmos modernos e sofisticados para estas festas. O Hotel Califórnia, em particular, oferece um, permitindo que os hóspedes privilegiados desfrutem de sets exclusivos num ambiente privado. Este evento é mais do que uma simples festa; é uma celebração dos sentidos. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência diferenciada a um público selecionado, tornando cada tarde junto à piscina num sonho tornado realidade.Os bilhetes para estas experiências gastronómicas e musicais já estão