Durante um mês, "Cinema no Verão" volta ao Terraço do Capitólio

Este agosto promete umao passado, com a realização do ciclo, situado no Parque Mayer. Este evento não só revive uma tradição que data dos anos 30 a 60, mas também traz de volta a magia do cinema ao ar livre,. A iniciativa, organizada pela Freguesia de Santo António, visa proporcionar, às. Com, o evento promete recriar o ambiente festivo das sessões de cinema do passado, onde as famílias se reuniam para assistir a clássicos cinematográficos.O Teatro Capitólio, projetado pelo arquiteto Luís Cristino da Silva e, desempenhou um papel crucial na vida cultural de Lisboa. Além de teatro de revista e comédia, este espaço emblemático também acolheu espetáculos de jazz, fado, opereta e cinema. O terraço, em particular,, com títulos memoráveis como A Severa de Leitão de Barros e A Canção de Lisboa de José Cottinelli Telmo. Nos dias que decorrem, o Capitólio, que foi, mantém o seu charme histórico enquanto promete uma experiência contemporânea. O terraço de 550m², que nos anos 80 foi transformado no popular ringue de patinagem e discoteca "Roller Magic", agora se prepara para receber novamente o público, mas desta vez com uma tela de cinema.Vasco Morgado, presidente da Freguesia de Santo António, expressou, num comunicado, o seu entusiasmo pelo retorno do cinema a este espaço histórico, destacando as excelentes condições do terraço para este tipo de atividade. "Vamos recriar o ambiente que se vivia nessas sessões de cinema da década de 60, onde ir ao cinema era uma festa para a família", afirmou, sublinhando que o espaçopor este motivo.O ciclo "Cinema no Verão" no Terraço do Capitólio promete ser uma experiência inesquecível,. Este evento não só homenageia a rica história cultural de Lisboa, mas também fortalece o sentido de comunidade e partilha entre os participantes.