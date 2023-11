Com estas colunas da Sonos vai encher a casa de música

Correndo o risco de perder metade dos leitores na primeira frase, a verdade é que as novas colunas da Sonos falam mais alto do que mil palavras, por isso vá até uma loja e peça para as ouvir. Só assim será possível perceber realmente dinâmica do "som espacial" das Era 300 ou a incrível pureza e potência das Era 100 − especialmente tendo em conta o seu tamanho reduzido. Até lá, deixe-se ficar mais um pouco e veja o que ainda temos para lhe contar.

Numa era em que a música é maioritariamente digital, a Sonos oferece um sistema com várias colunas sem fios − o mais completo, versátil e simples de usar que podemos encontrar no mercado. É possível ligar várias colunas em conjunto, mesmo que de modelos diferentes, e controlar as músicas que tocam, ou o volume de cada aparelho a partir da app da Sonos no telemóvel. Podem usar qualquer um dos serviços de streaming mais importantes, sem problema. Podemos assim ter uma Era 300 na sala, uma Era 100 na cozinha, uma Roam na casa de banho ou uma Move 2 no quarto, todas a tocarem a mesma música em uníssono. Ou cada uma pode tocar a sua música individualmente, o que para além da vantagem óbvia – ouvir música em privado – é perfeito quando temos convidados. Desta forma podemos escolher um som mais lounge na sala, para deixar a conversa fluir, e um rock mais indie na cozinha, enquanto termina o jantar e bebe um copo de vinho. Na casa de banho podem até colocar as gravações dos astronautas da Apollo 11 e parece que estamos na casa de banho do 100 Maneiras, o restaurante do chef Ljubomir Stanisic.

Era 300 Foto: DR

O que há de novo

Entre as novidades apresentadas este ano encontramos as Era 100, que chegaram com a suprema responsabilidade de substituir as One. O formato é basicamente o mesmo, mas oferecem agora uma barra para controlar o volume na própria coluna, muito útil para não ter de pegar no telefone. Aceitam ligação por Bluetooth e não apenas por Wifi, e por cabo, o que também não acontecia. Passaram a ter uma entrada USB-C à qual se pode ligar também um adaptador 3,5mm e assim ligar, por exemplo, um gira-discos diretamente. Estão mais versáteis e com um som mais poderoso, cristalino e estéreo, graças aos tweeters dispostos em ângulos opostos.

Era 100 Foto: DR

Já a característica mais marcante das Era 300 é o som espacial. Há muito que se fala nesta espécie de som 3D digital, mas era tudo um pouco confuso e algumas colunas até se baralhavam, emitindo o som de forma estranha. O facto dos serviços de streaming utilizarem formatos diferentes também não ajudava. As Era 300, pelo contrário, acertam na mouche e o som sai completamente imersivo. Se puserem um concerto a tocar, vão ser transportados para o público e até as músicas estéreo normais ganham alguma dessa tridimensionalidade. São maiores do que as 100, e por isso mais adequadas a divisões maiores.

Sinergias internas

É possível ligar qualquer uma destas colunas às soundbars da marca – são três: Ray, Beam (gen 2) e Arc (dos 299 aos 1000 euros) − melhorando assim a experiência de cinema em casa. Outra das grandes vantagens do sistema é que não é fechado, pelo que podem começar apenas com uma coluna e ir expandindo à medida das necessidades (ou das possibilidades). Com exceção de alguns modelos mais antigos, todas as colunas são e continuam perfeitamente compatíveis entre si e com a app da Sonos, o que é um ponto positivo.

Era 100, versão branca Foto: DR

Existem ainda dois modelos portáteis que funcionam a bateria: Roam e a Move 2, a última novidade a ser apresentada pela marca. A primeira, muito pequena e portátil, é perfeita para levar de viagem e não dispensa a ligação Wi-fi. A Move 2 é bastante maior e pesa três quilos, pelo que será mais transportável do que portátil. Perfeita para festas ao ar livre, até porque tem uma autonomia de 24 horas, non stop e um som que enche qualquer jardim.

Nenhum dos modelos é propriamente barato, embora estejamos muito longe dos preços de marcas mais audiófilas. As 100 custam €279 e as Era 300, €499, o mesmo preço das Move2. Mas a qualidade de construção e qualidade sonora são inegáveis. Estamos, mesmo assim, muito longe, e ainda existe outra forma de entrar "no mundo Sonos" − através do Ikea. A linha Symfonisk junta a tecnologia da Sonos à gigante sueca, com preços um pouco mais democráticos.

Era 300 Foto: DR

Tecnicamente, as Sonos são também colunas inteligentes, ou seja oferecem a possibilidade de controlo por voz e de responder a perguntas do estilo ‘como está o tempo hoje?’, mas como infelizmente nenhum desses sistemas da Amazon, Google ou Apple criou uma relação muito estreita com a língua portuguesa, não é coisa que nos sirva de muito. Para já.