O gadget que vai mudar a forma como bebe vinho

É um pequeno gadget capaz de transformar a forma como se aprecia vinho à mesa. Desenvolvido pelos irmãos belgas, ao longo de oito anos, este aparelho vai muito além das simples funcionalidades de manter a temperatura ideal.

Ao contrário dos convencionais refrigeradores isolantes, o QelviQ mantém o frio durante o tempo desejado, mas também é capaz de arrefecer a garrafa duas vezes e meia mais rápido do que um frigorífico comum. Com um preço de €495, o dispositivo, disponível para compra online, utiliza um módulo de arrefecimento termoelétrico Peltier, ajustando a temperatura da garrafa com precisão.

Acompanhado por uma aplicação própria, disponível em sete idiomas, o QelviQ oferece uma experiência completa para os amantes de vinho. Ao tirar uma fotografia do rótulo da garrafa, a aplicação consulta uma base de dados de mais de 350 mil vinhos, determinando a temperatura ideal com base na casta, região e o produtor.

Além disso, oferece conselhos especializados sobre combinações de vinho e comida, e proporciona acesso direto a sommeliers reais, disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. Tudo isso num só dispositivo que se destaca não só pela funcionalidade, mas também pelo design, resultado de testes com 315 protótipos.

A ideia é tornar cada vinho numa experiência única e aprimorada, indo além da mera manutenção da temperatura e elevando a degustação de vinho a um patamar superior.