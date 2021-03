Estes headphones prometem isolar-nos do mundo

Urbanista Miami

O nome soa português, mas a marca de tecnologiaEspecialista em gadgets que aliam a funcionalidade ao design, a marca sueca acaba delançar os, um modelo decom capacidade de bateria até 50 horas.Os, de sistema wireless, contam com tecnologia de "cancelamento de ruído ativo" que bloqueia os sons circundantes para uma maior concentração, levando-nos a mergulhar de forma intensa nas nossas músicas ou podcasts favoritos. O modelo inclui ainda o inovador modo "som ambiente", uma tecnologia avançada que filtra os sons para que possa manter-se alerta sem ter de carregar no botão de pausa", lê-se na apresentação do produto.Assim que os pousamos sobre a cabeça, e depois de ativarmos o Bluetooth, os Miami Urbanista detetam que estamos prontos para ficar alheados do mundo, pelo menos durante umas horas. O facto de existirem apenas quatro botões - ligar/desligar, volumes e controlo - simplifica a experiência, que se torna sensorial. Os Miami vêm num estojo e com um cabo carregador.Leves e ergonómicos, também nos piscam o olho pelo design clean e minimalista. Estão disponíveis em quatro cores elegantes - azul turquesa, vermelho, branco e preto - que se inspiram nos tons pulsantes da cidade da Flórida. Produzidos e pensados em Estocolmo, estão à venda na Worten.pt, em Portugal, e custamAlém destes, a marca produz outro tipo de gadgets como os auriculares Urbanista London. Simples, discretos e leves, mal damos por eles, e têm as mesmas qualidades que os Urbanista Miami. Junta-se ao porfólio da Urbanista a coluna de som Urbanista Sydney, também wireless, com um design contemporâneo e apetecível a uma qualidade sonora sem precedentes. A marca apelida sempre os seus produtos com nomes de cidades, inspirando-se em diferentes estéticas e estilos.