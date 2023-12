O segredo para conseguir um upgrade gratuito nos hotéis

Conseguir um upgrade gratuito num hotel pode transformar uma estadia comum numa experiência extraordinária. Com isso em mente, a Bloomberg, a Forbes e a Reader's Digest dão várias sugestões para ter uma melhor vista ou até um quarto de qualidade e categoria superiores.

A primeira indicação passa por apostar em programas de fidelidade. Quanto mais expressiva for a dedicação a uma empresa hoteleira, evidenciada pelo estatuto de fidelidade, maior será a probabilidade de conseguir um upgrade. Importa salientar que várias instituições bancárias estabelecem parcerias vantajosas com hotéis, o que pode amplificar ainda mais os benefícios para os clientes.

Reservar com um consultor de viagens de luxo é a segunda dica que a Bloomberg indica. Diversas marcas hoteleiras apresentam incentivos aos consultores de viagens de luxo por meio de programas comerciais. É relevante destacar que esses consultores nem sempre garantem as tarifas mais baixas, mas costumam assegurar os melhores benefícios; assim, as vantagens adicionadas à reserva muitas vezes superam o pequeno acréscimo de custo comparando com uma reserva direta no site do hotel.

O terceiro conselho consiste em evitar as agências de viagens online. A razão? Estes meios de reserva apresentam uma margem de comissão muitas vezes elevada, sem contar com o facto de que muitos acabam com os quartos menos desejáveis. Em contrapartida, se reservar com uma agência de viagens que não seja online, isto coloca-o mais perto do topo da lista de upgrades.



Telefonar com antecedência é a quarta sugestão. Segundo a Forbes, isto cria uma conexão pessoal; se estiver a celebrar uma data marcante, a Reader's Digest sugere que, ao efetuar a chamada, informe ao staff do hotel, desta forma poderá receber algum bónus adicional, desde uma surpresa no quarto a um upgrade.



Em contrapartida com a dica anterior, reservar à última da hora pode ser uma das formas de conseguir o upgrade. Se ligar no próprio dia, é capaz de receber um bom quarto a um preço menos elevado. A razão? Jade McBride, diretora de hotelaria do Vermejo Park Ranch, no Novo México, conta à Reader's Digest que, se o hotel tiver um quarto disponível, este prefere vendê-lo a um preço mais baixo do que tê-lo vazio.

A sexta sugestão: chegar na altura certa. O que é que isto quer dizer? A sazonalidade é um grande fator no que toca a conseguir regalias, ou seja, se estiver a hospedar-se numa época baixa poderá ter uma melhor hipótese de conseguir upgrades em comparação com as épocas altas. Isto vai ao encontro da sugestão de planear o check-in estrategicamente, ou seja, a Forbes sugere o final do dia como a altura ideal, sendo que é quando o hotel tem uma visão mais clara das disponibilidades dos quartos.



Ser educado (e flexível) é a última indicação, comum a todos os media. Assim como tudo na vida, um toque de amabilidade pode ser incrivelmente proveitoso. Ao realizar o check-in, tire um momento para perguntar aos funcionários da receção sobre o seu bem-estar, demonstre interesse nas suas responsabilidades e solicite sugestões locais antes de abordar a possibilidade de um upgrade. Ser genuinamente educado pode abrir portas para a melhoria nas acomodações.