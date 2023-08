Bang & Olufsen x Ferrari: uma coluna de última geração

O que terão em comum uma marca de carros e uma marca tecnológica dedicada a produzir, sobretudo, sistemas de som? Primeiro, o luxo, depois, o bom gosto, a seguir, e falando em termos mais técnicos, a precisão e a potência, e em última instância a elegância. Falamos da Bang & Olufsen e da Ferrari, que se acabam de associar para criar uma coleção composta por uma série de auscultadores e colunas - a coluna doméstica Beosound 2, os auscultadores Beoplay H95, os auriculares Beoplay EX e a coluna portátil Beosound Explore. Todas pensadas em vermelho Ferrari, claro está, com apontamentos mais sóbrios de preto ou metalizado.

Bang & Olufsen x Ferrari, uma colaboração especial. Foto: DR

A estrela da companhia é mesmo a Beosound 2, que fornece uma experiência sonora de 360 graus em qualquer espaço, com um design tão flexível que lhe permite estar no chão ou numa mesa, estando apetrechado com o sistema de som Active RoomSense e os sensores de proximidade incorporados, e é também por tudo isso que é a peça mais cara.

Imagens do processo de produção. Foto: DR

Ambas as marcas existem há mais de seis décadas. A Bang & Olufsen desde 1925, a partir de Struer, na Dinamarca, e a Ferrari tem vindo a revolucionar a indústria automóvel desde 1947, a partir de Maranello, em Itália. A coleção é um desvio da abordagem tradicional da Bang & Olufsen, explica Christoffer Poulsen, Vice-Presidente Sénior de Desenvolvimento Comercial e Parcerias Estratégicas da Bang & Olufsen: "Os nossos altifalantes clássicos destinam-se a integrar-se naturalmente nas casas das pessoas, ao mesmo tempo que se destacam pelo seu belo design. Esta coleção é diferente. São peças de afirmação. Tal como os supercarros, fazem-se ver e ouvir onde quer que vão".

A coleção Ferrari está disponível a partir início de setembro, a partir de €249 a €4,999. Foto: DR

Kristian Teär, CEO da Bang & Olufsen, afirma: "Estamos muito entusiasmados com esta colaboração. Havia um forte sentido de história quando nos juntámos para a criar (...) A B&O e a Ferrari estão desde o início. Os fundadores, Enzo Ferrari, Peter Bang e Svend Olufsen, eram visionários, que redefiniram as suas indústrias desafiando o status quo. Os seus legados perduram ao longo das décadas, levando ambas as marcas a novos patamares até aos dias de hoje". E acrescenta ainda que "a combinação do melhor desempenho da sua classe, estética graciosa e artesanato meticuloso uniu a B&O e a Ferrari para criar a coleção. Isto é elevado pelo património inigualável de ambas as marcas, tornando esta colaboração inesquecível".

