2025 está a chegar: festas de Ano Novo para todos os gostos e feitios

Capítulo Restaurant & Bar (Hotel Mundial) – Lisboa

A viagem começa no claustro do Hotel Mundial, onde vão estar pratos assinados por Vítor Sobral como ostras marinadas, camarão tigre ou tarte de caramelo salgado, com vários espumantes e vinhos. A partir das 23h15 até às 2 da manhã a festa continua no Rooftop Bar Mundial com acesso exclusivo ao Premium Space.

Capítulo Restaurant & Bar (Hotel Mundial) Foto: DR

The Lince Santa Clara Historic Hotel – Vila do Conde

Um concerto ao vivo de Pedro Abrunhosa, o jantar de gala, fogo de artifício e uma festa com bar aberto noite dentro é o programa do hotel de cinco estrelas inspirado no tema "Fairy Tale Fantasy". O menu exclusivo é assinado por Júlia Oliveira, que passa pelas vieiras, robalo com champagne e caviar e novilho com foie gras e trufa negra.

The Lince Santa Clara Historic Hotel Foto: Joao Morgado

Saboaria Boutique Hotel – Porto

O hotel promete um lugar tranquilo para reunir amigos e familiares. A antiga fábrica de sabão tem uma proposta de réveillon com "conforto e sofisticação". A equipa do restaurante preparou um menu especial com opções como brioche de cogumelos selvagens, trufa e gema ou tortelini de lavagante.

Saboaria Boutique Hotel Foto: Alexandre Delmar

Quinta São José do Barrilário – Armamar

O novo cinco estrelas no Douro propõe reviver a magia do musical Grease na sua primeira passagem de ano. A unidade hoteleira assinala o início de 2025 com caminhadas, workshops, showcooking, provas de vinhos, aula de meditação, concurso de fotografia e jantar de gala. O programa começa a 29 de dezembro com uma prova de vinhos harmonizada e uma noite de cinema para reviver o clássico musical.

Quinta São José do Barrilário Foto: DR

Terreiro do Paço – Lisboa

A proposta é da Câmara de Lisboa e, como em anos anteriores, a festa faz-se na Praça do Comércio. Desta vez, o pioneiro do rock português, cantor e compositor José Cid abre o palco às 21h30 da noite com alguns convidados e, logo após a meia-noite, entra em cena o músico pop Mickael Carreira.

Desarma (The Views Baía) – Funchal

A festa de final do ano no restaurante tem como designação "Última Investida" e foi preparada pelo chef Octávio Freitas. São seis momentos, harmonizados pelo escansão, num jantar onde a palavra de ordem é a rendição. O hotel madeirense promete "uma investida" que deixará o conviva "completamente desarmado".

Desarma (The Views Baía) Foto: Henrique Seruca

Lota da Esquina – Cascais

O restaurante de Vítor Sobral vai contar com a banda 2U (tributo aos U2) logo após o jantar de assinatura. A ideia é embarcar numa viagem gastronómica com pratos como o tártaro de atum rabilho com citrinos e caviar Kaluga ou os pastéis de porco do montado com maionese trufada. A vista é privilegiada para o fogo de artifício na baía de Cascais.

Lota da Esquina

Herdade da Rocha – Crato

O Boutique Lodge Hotel pensou num réveillon completo com menus personalizados e a possibilidade de ficar alojado numa das recém-inauguradas villas. O programa cruza o jantar com o som de música ambiente para receber 2025. O alojamento permite reservas de grupos até 20 adultos.

Herdade da Rocha Foto: DR

Quinta do Portal – Sabrosa

A empresa The Fladgate Partnership preparou a despedida de 2024 com um jantar e uma festa com música, fogo-de-artifício e bar aberto. Na cozinha do restaurante o chef Milton Ferreira idealizou um menu exclusivo e com vários momentos, no qual se junta tradição, sazonalidade e combinações improváveis.

Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel – São Miguel

O hotel em São Miguel, nos Açores, idealizou uma programação especial com uma refeição que vai reunir os chefs dos seus dois restaurantes: o Magma de cozinha regional açoriana e o Mirante de cozinha asiática. O fim de ano também pode incluir alojamento.

Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel Foto: DR

Epur – Lisboa

O restaurante com uma estrela Michelin liderado pelo chef Vincent Farges, recentemente adquirido pela Casa do Marquês, desenhou um menu que reflete a assinatura do cozinheiro francês. Cada prato será harmonizado com uma seleção de vinhos portugueses. A vista privilegiada sobre Lisboa e o rio Tejo serve de cenário para o espetáculo de fogo de artifício à meia-noite.

Maison Albar - Le Monumental Palace – Porto

O hotel aposta num jantar intimista no restaurante Le Monument galardoado com uma estrela Michelin. Os chefs Julien e Joana Montbabut, prepararam, juntamente com o sommelier Diogo Pereira, uma seleção na qual a gastronomia e os vinhos são as estrelas de uma noite com animação e interação com a equipa de cozinha.

Sála – Lisboa

O chef João Sá convida os apreciadores da alta gastronomia para um menu com produtos como o wagyu, o caviar beluga, trufa negra e lavagante. Entre outros pratos, a couve-flor, santola, caviar Oscietra, o croissant de batata e trufa negra ou o Robalo, Sabores de Caldeirada e Bivalves.

Chef João Sá Foto: DR

Casa da Companhia – Porto

A Casa da Companhia, em pleno centro do porto na Rua das Flores, celebra a época com um menu desenhado especialmente com produtos sazonais e combinações criativas. No jantar especial de Ano Novo, o tema é o espírito festivo da gala dos Óscares de Hollywood que estará presente na decoração e na seleção musical do DJ.

Casa da Companhia Foto: DR

Sublime Comporta – Alcácer do Sal

A ideia da casa são as lareiras acesas, aromas reconfortantes e atividades para todas as idades. Há duas opções para as boas-vindas a 2025: um jantar no ambiente íntimo e autêntico do Sem Porta e a experiência Food Circle onde se pretende um jantar único em harmonia com a natureza. A festa estende-se ao Sublime Comporta Beach Club, com o tema Amazónico.

Torel Avantgarde – Porto

O chef João Figueirinhas do hotel na Rua da Restauração sugere um jantar de vários momentos que inclui ostra, lavagante, pombo e vazia. Tudo com bebidas incluídas e lugar cativo para o fogo de artifício na Ribeira. Mais abaixo na Rua de Mouzinho da Silveira, o chef Miguel Neto, do Bartolomeu Bistro & Wine, do mesmo grupo Torel, serve gamba rosa, sopa de peixe, lírio curado e barriga de leitão.