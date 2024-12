Uma vida à beira-mar com uma vista muito particular

Imagine um pequeno refúgio à beira do Atlântico, onde o design contemporâneo se encontra com a serenidade de um ambiente natural. É aqui que se encaixa o Estoril Four, o novo projeto de Athena Advisers em parceria com a Porta da Frente Christie’s, empresa de mediação imobiliária. Neste novo empreendimento, a arquitetura reflete a procura por um equilíbrio raro: espaços que respeitam a privacidade de cada família, mas que se abrem ao exterior em varandas amplas e jardins pensados para acolher a luz e o ritmo das estações. São apenas quatro moradias, desenhadas para criar uma ligação quase intuitiva com o ambiente. Cada detalhe do projeto revela uma atenção cuidadosa às necessidades contemporâneas, sem perder de vista a envolvência natural que define a zona.

Foto: DR

Ainda mais, cada unidade oferece múltiplas possibilidades de vivência. De tipologia T4 e uma área bruta privativa entre 407 m² e 453 m², há espaço para criar, adaptar e reinventar, desde uma casa de hóspedes que se transforma em cinema ou ginásio até áreas sociais generosas que convidam a momentos de partilha ou recolhimento. Estes são lugares que parecem ganhar vida com quem os habita, sem comprometer a tranquilidade necessária ao dia a dia.

Foto: DR

A sustentabilidade, aqui, não é um adereço. É um pilar do projeto, como apresenta a Athena Advisers. Painéis solares, sistemas de rega ecológica e iluminação eficiente compõem uma infraestrutura que não se limita ao presente, mas antecipa o futuro. Tudo isso com o compromisso de reduzir o impacto ambiental e de respeitar os recursos da região.



E, no entanto, é o enquadramento natural que continua a ser o maior privilégio. O Estoril, com as suas praias, trilhos e espaços verdes, representa qualidade de vida. Para quem vive aqui, o horizonte não é apenas uma vista: é um modo de estar.

Foto: DR

Talvez o segredo do Estoril Four esteja na sua discrição. Não impõe grandezas nem faz promessas desmedidas. Procura existir como um espaço de possibilidades, desenhado para quem quer viver com simplicidade e harmonia, num equilíbrio sereno entre a modernidade e a essência intocada de uma das zonas da costa portuguesa.