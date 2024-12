10 gadgets cheios de estilo para dar e receber este Natal

Motorola Razor

Motorola is back. A marca americana está de novo em alta e com uma série de parcerias importantes, casos da F1, do Moto GP e até da FIFA − já a pensar nos próximos campeonatos . Mais interessante ainda é a colaboração com a Bose, no som, e com a Pantone, em cores e materiais. Foi o que permitiu lançar um smartphone com a cor do ano – Mocha Mousse – uma semana apenas após essa escolha. De facto, a maioria dos smartphones oferece materiais distintos e cores arrojadas, mesmo nas gamas mais baixas, o que faz toda a diferença. Ainda assim, os modelos mais interessantes são os flagship Razr 50 Ultra, no formato flip ou concha, que trazem um design elegante e fino, mas igualmente resistente. As especificações são de topo (Snapdragon 8 Gen 3) e o ecrã externo é do maior que encontramos, com 4 polegadas. Muito útil para aceder à maioria das funções sem ser abrir o telefone. Aberto, o ecrã principal tem 6,9 polegadas e uma taxa de refrescamento de 165Hz. Apesar de ter "apenas" duas lentes (de 50MP cada) a qualidade fotográfica é surpreendente e, como não podia deixar de ser, não faltam soluções de IA, como o Gemini da Google e o próprio sistema da Motorola. Hello Moto!

Motorola Razor Foto: DR

Montblanc MTB 03 True Wireless headphones

Dos relógios às canetas, a Montblanc sabe criar produtos incríveis, e os seus earbuds não são exceção. Feitos da mesma resina das icónicas Meisterstück, são confortáveis, bonitos e premium. As canetas celebram um muito respeitável centenário, mas a aventura no áudio é bem mais recente, por isso a dúvida é legítima: será que o som está nesse nível? A resposta fica clara quando sabemos que recorreram a Axel Grell (nome forte da Sennheiser, antes de se lançar a solo). O som é rico, detalhado, envolvente e adaptável a diferentes estilos musicais, com vários presets disponíveis. O preço está evidentemente na gama alta: 390 euros. Estão disponíveis em preto e neste verde lindíssimo.

Montblanc MTB 03 True Wireless headphones Foto: DR

Samsung Music Frame

À primeira vista nem parecem colunas, mas molduras decorativas, que até pode pendurar na parede, com diferentes painéis à escolha ou personalizados. Mas para lá do design inovador temos uma experiência sonora de excelência, adaptada a música ou cinema, e com todas as funções de streaming e conectividade imagináveis. Quem pretender pode ainda emparelhar outra moldura e criar um ambiente sonoro ainda mais imersivo. Preço: 399 euros.

Samsung Music Frame Foto: DR

reMarkable 2

Será que o reMarkable pode ser "even better than the real thing?" Ou seja, melhor que o papel? As opiniões dividem-se, mas é impossível negar a versatilidade da tecnologia e-ink e as vantagens de concentrar num único aparelho (187 x 246 x 4,7 mm, 400 g) todas as anotações, equações, desenhos, diários... mais a possibilidade de guardar tudo na nuvem. Impressiona igualmente a semelhança com a escrita em papel. Funciona ainda como leitor de e-books e a bateria dura duas semanas. Tem um custo de 449 euros, sendo que, por mais 200, pode escolher a versão Paper Pro, que oferece a mesma experiência (não retroiluminada, mas agora a cores). Ah

reMarkable 2 Foto: DR

Projetor MoGo 3 Pro

Projetores portáteis "há muitos", como diria o ator, mas este MoGo 3 Pro tem a vantagem de adotar o sistema operativo da Google TV, facilitanto o acesso à Netflix, Max, Disney, Prime e outras. O setup é praticamente automático, e até ajusta a imagem para evitar obstáculos na área de projeção. Oferece Ambient Light e duas colunas Harman Kardon integradas e a área de projeção vai das 40 às 200 polegadas. O ideal é não passar das 120’’, mas quantas TVs de 120’’ conhecem? Preço: 499 euros (ou 599 num pack natalício repleto de acessórios).

Projetor MoGo 3 Pro Foto: DR

Meater Pro

O Meater Pro é, provavelmente, o melhor ajudante de cozinha que não sabia que precisava. A partir de agora será muito mais fácil acertar sempre no ponto certo do peixe, da carne, em grelhados, no forno e até a cozer. Cada sonda tem 5 sensores internos que informam da temperatura exata (ou dois, na versão Plus). Depois é só acompanhar em direto, na app, receber alertas ou ver receitas. As sondas resistem a temperaturas até 550 graus centígrados e podem ser mergulhadas em azeite, na água e ainda ir à máquina de lavar. Nada mais simples.

Meater Pro Foto: DR

Bang & Olufsen com Riva e Ferrari

A dinamarquesa B&O desceu à Itália para fazer parceria com a Riva, a marca de barcos sinónimo de Dolce Vita, e com a Ferrari.

Com a Riva temos a deslumbrante A5, com painéis em madeira de mogno e ácer manufaturados pelos artesãos em Sarnico, e se já as acha lindas, espere pelo som. Com a Ferrari temos um par de colunas Beolab 50, uma soundbar Beosound Theatre, e a Beovision Theatre TV, disponível em 55", 65" ou 77". Um dos mais exclusivos sets de cinema em casa e totalmente construído em alumínio, material que ambas as companhias adoram. Só o preço é que assusta: as Riva começam nos 2400 euros e as Ferrari custa quase metade do desportivo de quatro rodas.

Bang & Olufsen com Riva e Ferrari Foto: DR

Kodak Pixpro WPZ2

Por muito boas fotografias que os telemóveis tirem – e tiram cada vez melhores − a verdade é que dificilmente substituem uma boa máquina fotográfica. É uma questão física, de tamanho de lentes e de sensor. Além disso, esta Kodak acrescenta uma construção à prova de quase tudo, que permite chegar a lugares onde nunca ousaria levar o telemóvel – como a 15 metros de profundidade, num trail de bicicleta ou num trekking por terrenos cheios de lama. Com um preço acessível (de 176 euros), garante fotos incríveis em qualquer cenário.

Kodak Pixpro WPZ2 Foto: DR

Rega Planar 1 Plus

É verdade que os vinil estão na moda, mas não ficarão muito tempo se os ouvirem num qualquer aparelho. É uma experiência que requer um sistema de som adequado, começando pelo gira-discos, onde os Rega Planar 1 se destacam − mesmo entre colegas muito mais caros. Está disponível com ou sem preamp e combina um som de alta qualidade com o design bonito e minimalista, que pode ser exibido à vontade na sala. Preço a partir de 299 euros.

Rega Planar 1 Plus Foto: DR

Therabody SmartGoggles (2nd Gen)

Cinco minutos por dia, e não sabe o bem que lhe fazia. E 15 ou 30 minutos ainda mais. A máscara para os olhos da Therabody utiliza uma combinação de calor, massagens e vibração para ajudar a reduzir os níveis de stress e ansiedade, aliviar as enxaquecas, a tensão muscular e ajudar a dormir melhor e mais rapidamente. Cada programa é otimizado de acordo com os nossos dados biométricos e é, seguramente, um dos melhores gadgets de Inteligência Artificial que encontramos para melhorar o nosso bem-estar. A partir de 199 euros.