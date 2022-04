Barca Velha 2011 vs. Vega Sicilia Unico 2011. Uma prova cega entre os dois vinhos mais icónicos da península.

Os vinhos partilham o mesmo rio Douro e o ano, o fabuloso 2011. São, pelo menos em teoria, os dois vinhos mais icónicos da península ibérica e vão estar frente a frente numa épica batalha cega, para descobrir qual o favorito.

A prova é organizada pela Direct Wine Portugal, e acontece já esta quinta-feira, dia 07 de Abril, às 19h30. Estão previstos 25 lugares disponíveis para a prova, que terá um custo de 95,00 euros. Ao duelo segue-se um jantar, acompanhado não por Vega Sicilia e Barca Velha (cujas garrafas custam mais de 400 e 600 euros), mas por vinhos do também duriense Quinta dos Frades, sendo que um deles é o ‘Quinta dos Frades Grande Reserva tinto, da colheita de 2011.

Vinhos Foto: D.R

O restaurante Oh!Vargas preparou uma ementa especial, com entrada de ‘puntillitas com maionese de tinta’, ‘berbigão com cebolada’, ‘salada de polvo e pimentos’, acompanhadas pela mais recente novidade da Quinta dos Frades, o ‘Quinta dos Frades Dona Sylvia branco 2020’. Como prato principal, será servida uma seleção de carnes grelhadas, batata loira e açorda de coentros, sendo o vinho escolhido para harmonizar precisamente o Reserva tinto de 2011. Para terminar, como sobremesa, o restaurante ribatejano selecionou um ‘bolo de chocolate especiado’, em maridagem com o ‘Quinta dos Frades Porto Vintage 2017’. O final perfeito para um duelo que se supõe épico.