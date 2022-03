Vinhos para celebrar carreiras e percursos

Pronúncia do Norte 2019

Rui e Dirk ou Reininho e Niepoort, juntaram-se para comemorar os 40 anos de carreira dos GNR com uma edição comemorativa de um vinho tinto proveniente de vários terroirs utilizados pela marca do Douro, maioritariamente de vinhas velhas com idades entre os 30 e 60 anos. Dirk explica que lança este vinho para celebrar "a banda sonora das nossas vidas no Norte". €20

Pronúncia do Norte 2019 Foto: D.R

Adega Mãe Vinhas Velhas 2019

Na categoria de "Vinhos de Parcela" da casa de Torres Vedras, foi para o mercado a nova colheita exclusivamente da variedade Vital oriunda de uma encosta na Serra de Montejunto. Com uma produção de 3000 garrafas, o vinho branco revela, para enólogo Diogo Lopes o carácter especial da casta. Menos comum, complexo, com fermentação parcial em barrica e em ovo de cimento. €20

Adega Mãe Vinhas Velhas 2019 Foto: D.R

Taylor’s Golden Age

O mais novo membro da família Taylor’s é, na realidade, um Very Old Tawny 50 Anos, envelhecido meio século em velhos cascos de carvalho. O diretor-geral da casa, Adrian Bridge, diz que há um crescente interesse por vinhos excecionais com meio século. O longo envelhecimento em madeira confere a característica cor âmbar com aromas ricos e sabores suaves. €250

Taylor’s Golden Age Foto: D.R

Quinta da Côrte LBV 2016

A quinta do Douro sugere um ‘Late Bottled Vintage’ feito com uvas das vinhas velhas desta produtora, pisadas a pé, e que estagiaram em tonéis antigos de vinho do Porto durante quatro anos. A enóloga Marta Casanova refere a cor rubi profunda, frescura, fruta, notas de especiarias e alcaçuz e um potencial de guarda superior a 20 anos. €37,90

Quinta da Côrte LBV 2016 Foto: D.R

Alvarinho Espumante Grande Reserva Bruto Natural

A casa João Portugal Ramos lançou uma nova edição do grande reserva da região dos verdes procurando tirar partido do comportamento singular da casta Alvarinho. Uvas vindimadas manualmente para pequenas caixas de forma a preservar a qualidade. Parte do lote fermentou em barricas de carvalho francês, de três e quatro anos, onde permaneceu sobre as borras durante oito meses, seguindo-se uma segunda fermentação em garrafa durante seis anos. €39,90

Alvarinho Espumante Grande Reserva Bruto Natural Foto: D.R

Phenomena Pinot Noir 2021

Mais uma edição dos enólogos Celso Pereira e Jorge Alves que apostaram na casta rainha dos rosés em França, mas plantada em altitude no Douro. Estagiou seis meses, sendo 50% em cubas de Inox, 25% em barricas de 500 litros e o restante em barricas de 225 litros. Um vinho anteriormente premiado com a nova edição a ser apresentada na próxima segunda-feira. €27