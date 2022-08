250 anos de maison Veuve Clicquot: do feminismo ao champanhe

O ano é 1772. Philippe Clicquot lança um novo champanhe na cidade de Reims, em França, negócio que mais tarde entrega à nora, Barbe Clicquot Ponsardin, que assumiu a empresa de família com apenas 27 anos. Numa altura em que as mulheres não podiam sequer ter uma conta bancária, ficou conhecida como La Grande Dame. Revolucionária num mundo masculino, tornou-se uma das primeiras empresárias femininas de sempre em França, e uma inovadora na indústria do champanhe – algumas das suas criações técnicas ainda são usadas hoje.

La Grande Dame Foto: D.R

Em homenagem à La Grande Dame, ou, e para celebrar os 250 anos da, a marca criou a, que inaugurou em Tóquio, no Japão, a 16 de junho. Dez artistas mulheres foram desafiadas a criar uma obra original inspirada em, obras essas que fazem parte da mostra imersiva, ao lado de documentos históricos e uma garrafa de Veuve Clicquot original de 1840 descoberta no Mar Báltico, após um naufrágio.

A marca foi a primeira a vestir as suas garrafas de champanhe de amarelo, pormenor que mais tarde assumiu como marca registada. Para a reedição recente da coleção The Icons não foram utilizados plásticos, e as embalagens são agora 100% recicláveis e reutilizáveis. Esta coloca as garrafas de champanhe dentro de vários objetos, e em Portugal está disponível a Clicquot Ice Box, caixa criada em 2000, e inspirada nos origamis japoneses. Pode ser utilizada como caixa de gelo, e reutilizada até 10 vezes.

É também possível adquirir o Clicquot Fridge, uma colaboração com a marca de eletrodomésticos SMEG, conhecida pelo seu design retro. O míni frigorifico é isotérmico (mantém a temperatura constante em ambiente fechado), e arrefece a garrafa até duas horas.