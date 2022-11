Cocktails em casa, num minuto? O novo livro para iniciantes nesta arte

A dupla de autores Joel Harrison e Neil Ridley, também conhecidos como World’s Best Spirits, apresentam uma obra que merece estar na prateleira de qualquer amante de bebidas espirituais.

Joel Harisson e Neil Ridley formam a dupla "World's Best Spirits" Foto: Vinny Whiteman

A época festiva está cada vez mais perto, o que para muitos significa festas em casa. Com isso em mente, os especialistas decidiram criar um livro dedicado à confeção de cocktails – de forma rápida, tradicional, mas também com alguns twists.



60-Second Cocktails traz a happy hour para o conforto de casa, demonstrando em vários níveis como se fazem os melhores e mais conhecidos cocktails, que estão divididos por grau de complexidade. O primeiro capítulo destina-se aos mais fáceis - "No Shake, Sherlock" - onde a dupla ensina a preparar bebidas que levem vinho do Porto, gin de medronho e cerveja Weissber, prestando especial atenção às mais tradicionais.



De seguida, sobe-se de nível para os "Shake It Up", que apesar de se manterem simples, requerem mais alguma dedicação. Neste capítulo aborda-se, por exemplo, a confeção de uma Margarita Firecracker ou um Whisky Sour. Para finalizar, existem os mais exigentes - "Magnificent Mixes", que tem como destaque o Daiquiri de pão de banana. Este cocktail junta rum com infusão de banana, e é uma ótima opção para o outono e festividades que se aproximam.

Daiquiri de pão de banana Foto: Vinny Whiteman

Ao longo do livro os autores incentivam os leitores a fazerem os seus próprios twists nos cocktails.

60-Second Cocktails, Octopus Publishing Foto: @ridleydrinks

60-Second Cocktails pertence à Editora inglesa Octopus, e está à venda na Fnac.