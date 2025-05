Há novas experiências para viver à mesa do premiado Restaurante Gastronómico do The Yeatman Hotel que, desde 2010, encontra na zona alta do centro histórico de Vila Nova de Gaia. O espaço, que regressa da sua pausa anual bem merecida após a renovação das duas estrelas Michelin — e, desde então, já conquistou três sóis no Guia Repsol Portugal —, apresenta "Colheita". Com o renovado menu de degustação, marcado pela sazonalidade e sustentabilidade, o chef Ricardo Costa e a sua equipa mostram (mais uma vez) ser possível continuar a surpreender quem os visita com a criatividade, ousadia e atenção ao detalhe que lhes é característica.

Esta temporada, a viagem começa na elegante sala de espera, onde uma ode à portugalidade ganha forma através de uma série de snacks. Do leve e fresco lírio fumado dos Açores, com pepino e óleo de sésamo, à gamba do Algarve, que se faz acompanhar por uma receita inusitada do típico gaspacho alentejano, há muito para provar. Inclusive, o caranguejo de casca mole, um produto raro da região de Aveiro. O momento fica completo com uma homenagem às tradicionais marisqueiras e churrasqueiras portuguesas, que se reflete, respetivamente, na santola ao natural desfiada com caviar, gel de gengibre e gelado de wasabi, e na terrina de frango com pele crocante e germinado de mostarda.

Santola ao natural e pão de manteiga

Os comensais são depois convidados a conhecer a cozinha, na qual uma ostra da ria de Aveiro, com gel e granizado de maçã verde, camarinhas e um molho refrescante feito com galanga, jalapeño, lima kaffir e coentros, é servida.

Na mesa, com vistas incríveis sobre o Porto, o rio Douro e Gaia, os pratos levam-nos até à Ásia. Enquanto o lavagante com cogumelos e tutano, com o dashi e o saquê que o harmoniza, remete para uma viagem de Ricardo Costa ao Japão; o salmonete, trabalhado com daikon, kimchi e um caldo reconfortante de cebola tostada, lembra a Coreia. Entre os dois, surge o choco de Setúbal, em forma de talharim e empratado num cubo de gelo, o que lhe confere uma frescura incomparável. Chega acompanhado com caviar, crocante de vieira e salicórnia, que lhe dá a salinidade e a acidez necessária para um equilíbrio de sabores.

Frango de churrasco

Já o tamboril, aproveitado na sua totalidade, ou seja, da pele às espinhas e das bochechas ao fígado, é apresentado em três confeções, texturas e empratamentos diferentes. O pão de fermentação lenta com manteiga caseira e azeite duriense, antecede dois clássicos da cozinha nacional: o bacalhau, com grão-de-bico, grelos e mão de vitela, e o leitão da Bairrada.

Para encerrar esta "Colheita", faltam só as sobremesas. O festim arranca com um aromático sorvete de lichia, framboesa e óleo de manjericão, ao qual se seguem propostas mais doces, como a fartura, com chocolate, a banana fermentada e o gelado de banana e baunilha. O resultado final, uma clara evocação das feiras e santos populares, é resultado de muita tentativa e erro, que se traduziu em cerca de 15 receitas. A bolacha americana, recheada com chocolate numa massa crocante feita à base de manteiga e canela, partida na hora, lembra a vendida na praia durante os verões que marcaram a infância de Ricardo Costa.

Sorvete de lichia, com framboesa e óleo de manjericão

Disponível por 260€ — também na sua sua versão vegetariana —, o menu tem três suplementos de bebidas possíveis. O The Prime Selection (260€) e o The Yeatman Selection (130€), repletos de referências nacionais, contam com a curadoria de Elisabete Fernandes, diretora de vinhos do The Yeatman. A harmonização com bebidas não alcoólicas fica por 120€.

Onde? Rua do Choupelo (Vila Nova de Gaia). Horário? Terça a sábado, às 18.30, 19.30 e 20.30. Reservas? 22 013 3128.