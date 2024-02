Um rally gastronómico à vista nos Açores

Se anda a adiar uma viagem aos Açores, agora tem uma boa razão (mais uma) para fazer a mala e saltar para um avião. Principalmente se aprecia boa comida. É que está a decorrer, até ao próximo dia 3 de março, a iniciativa Rota Açores – Nove Ilhas, Um Arquipélago Gastronómico. Quer isto dizer que, numa terra onde só há coisas boas para comer, durante a próxima quinzena, 23 restaurantes e os seus respectivos chefs, espalhados por quase todo o arquipélago – ficam de fora as ilhas do Corvo, Graciosa e São Jorge – vão apresentar criações originais em que a única regra é utilizar os melhores e mais exclusivos produtos açorianos. A maioria dos restaurantes está localizada em São Miguel, a maior ilha do arquipélago, mas também há quatro opções na ilha Terceira, duas no Pico, duas no Faial, duas nas Flores e uma em Santa Maria.

Em cada um dos 23 restaurantes que aderiram à iniciativa haverá um menu específico, criado para esta rota e totalmente inédito. Os diversos pratos podem incluir ingredientes tão típicos como o ananás de São Miguel, os queijos de São Jorge e da Graciosa, tão diferentes entre si, ou o mel das Flores e da Terceira, por exemplo. Aqui, a criatividade é o limite: desde que escolha produtos locais, tem carta-branca.

O ananás dos Açores é um dos ingredientes essenciais desta rota Foto: Getty Images

Mas, afinal, o que é que se pode comer? Pois bem, vamos dar-lhe alguns exemplos. No restaurante À Terra, do hotel Octant Furnas, em São Miguel, o menu inclui croquete de rabo de boi e tutato com abóbora, mero assado e guisado de couve com feijão e, para sobremesa, um bolo de chocolate, ananás e rum da ilha. Isto por 45 euros por pessoa. Já no restaurante O Pescador, na ilha Terceira, poderá experimentar teriyake de atum, arroz de espadarte com camarão e, para a sobremesa, gelado de melinha. Este menu custa 28 euros por pessoa. No restaurante O Ancoradouro, na ilha do Pico, o menu inclui uma entrada de sopa de peixe, prato principal com duas opções à escolha – filetes de veja com açorda de tomate e legumes salteados ou bife regional da vazia com batatas fritas e arroz branco –, a sobremesa é pudim de mel. Esta seleção custa 26 euros e inclui uma bebida.

E os famosos queijos da ilha de São Jorge também não vão faltar Foto: Getty Images

Esta iniciativa é da responsabilidade da Associação para a Valorização Económica dos Açores e, conforme refere o seu presidente, Eládio Braga, em comunicado, "objetivo é ajudar a trabalhar a identidade de cada ilha, olhando sempre para o que é um património comum, […] e mobilizar a sociedade açoriana para a importância da produção e consumo local, e para a consequente valorização interna e externa da nossa riquíssima gastronomia. Por outro lado, esta iniciativa pretende também estimular o aparecimento de novas ideias e conceitos no espaço da restauração, sublinhando a qualidade e excelência, tanto do produto regional, como dos profissionais que o representam e trabalham."

Restaurantes aderentes:

Faial: Cantina da Praça e O Genuíno

Flores: Aldeia da Cuada e Restaurante O Moreão

Pico: Restaurante Ancoradouro e Restaurante Mar Sushi

Santa Maria: Restaurante Travessa

São Miguel: À Terra – restaurante do hotel Octant Furnas, Atlântico Azorean Restaurant, Boca Aberta, Sensi, Cantinho do Cais, Otaka, Restaurante Caldeiras e Vulcões, Restaurante Magma, Restaurante Mirante, Restaurante São Nicolau e Restaurante Tony’s

Terceira: O Pescador, O Rocha, Taberna do Teatro e Tasca das Tias