Santa Bárbara Resort organiza dois jantares que celebram os sabores dos Açores

O evento de celebração da entrada na nova estação nasceu do desejo de expor a gastronomia e ingredientes locais, priorizando a qualidade dos ingredientes e a sustentabilidade da sua produção. Os jantares são preparados pelo chef Vítor Sobral, consultor gastronómico dos hóteis Santa Bárbara e White (do mesmo grupo) desde este ano. Aliando-se ao produtor de carnes Pico da Cruz, que assume como compromisso a produção de carne ética e sustentável, preocupando-se com o bem-estar animal, este jantar ao ar livre transforma-se num churrasco de celebração da nova estação.

Chef Vítor Sobral Foto: DR

O hotel à beira-mar tem desde os seus alicerces a preocupação pela sustentabilidade. As instalações foram desenhadas e construídas atendendo à morfologia do terreno de forma a perturbar o mínimo possível os ecossistemas e paisagem da ilha. Seguindo o compromisso com o meio ambiente, a seleção de carnes do Pico da Cruz é acompanhada por legumes e vegetais orgânicos, naturais da horta biológica do hotel, de acordo com a prática de rotação de culturas e baseada nos conceitos de qualidade, proximidade e ecologia.

A seleção de carnes do Pico da Cruz são acompanhadas por legumes e vegetais orgânicos, naturais da horta biológica do hotel. Foto: DR

As cores e sabores da época são transportados para os pratos. As entradas de tártaro e pickles precedem o foco do evento: um combinado de carnes selecionadas pelo produtor, cozinhados na brasa de forma tradicional e ao vivo para os convidados, acompanhadas de legumes e fruta de época, terminando nos doces tradicionais com um twist de sabor açoriano. O jantar valoriza a qualidade da carne, os ingredientes orgânicos cultivados na casa e a herança gastronómica e natural açoriana.

Vista aérea do SANTA BÁRBARA resort Foto: DR

Onde? Santa Bárbara Resort, Estrada Regional nº1, 1º Morro de Baixo, 9600-219 Ribeira Grande Quando? Dias 20 e 21 de setembro, das 18h30 até às 22h00. Quanto? €55 Reservas? 296 470 360 ou resort@santabarbaraazores.com.