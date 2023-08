Vinho, gastronomia e artesanato. "Um dia na Herdade de São Miguel" está de volta

Está de regresso um dos eventos mais aguardados do Alto Alentejo, pelo menos pelos amantes de vinho, pensado especialmente para aqueles que definem um bom serão com apenas algumas palavras: amigos e família, petiscos na mesa, um (ou dois) copos de vinho na mão e música no ar. Afinal, é este o cenário que espera os visitantes da Herdade de São Miguel, em Redondo, cujas portas abrem ao público a 16 de setembro.

A uma hora e meia de Lisboa, a propriedade da Casa Relvas propõe uma tarde no campo longe da rotina atarefada da cidade, e uma celebração do melhor que a região tem a oferecer. "Um Dia em São Miguel é, na verdade, muito mais do que um evento, uma vez que temos a oportunidade de abrir as portas da Herdade de São Miguel, as portas da nossa casa, a todos os nossos clientes, amigos e parceiros, para brindarmos, juntos, à história da Casa Relvas e à riqueza cultural do Alentejo", afirma Alexandre Relvas, CEO do produtor alentejano, em comunicado.

"Um Dia em São Miguel" arranca às 14h de 16 de setembro. Foto: @aidanklessic

Como é tradição, o certame arranca às 14h da tarde e prolonga-se até ao pôr do sol, e nele poderemos encontrar um leque variado de atividades, de provas de vinho às banquinhas dedicadas à gastronomia regional, recheadas com queijos vários, enchidos, mel, azeite, pão e, claro, doçaria, tudo de produtores locais. A par das propostas gastronómicas, o recinto comporta ainda uma loja onde será possível a compra de vinhos, produtos da região e merchandising, bem como a aquisição de senhas para consumo no local.

Estão agendadas várias provas de vinho. Foto: @aidanklessic

A pulseira de entrada, com um custo de vinte euros, dá entrada a uma das provas de vinho do programa (mediante disponibilidade): "Monocastas da Casa Relvas" com Nuno Franco, diretor de produção da Casa Relvas (das 15h às 15h30); "20 anos de Herdade de São Miguel", por Alexandre Relvas (16h às 16h30); e, por fim, "Trincadeira, a mal-amada" (17h às 17h30), protagonizada por João Paulo Martins. E para apaziguar a fome, o bilhete inclui ainda uma dose de porco no espeto, disponível ao longo de toda a tarde, tal como um chapéu de palha (cuidado com o sol) e um porta-copos (acredite, vai precisar). As gamas Herdade de São Miguel e Casa Relvas são nomes de peso no bar.

Há banquinhas com queijos, enchidos, mel, azeite, pão e doçaria de produtores locais. Foto: @aidanklessic

Música, jogos e artesanato

Mas o Alentejo não se resume apenas a comer e beber, as suas tradições chegam a vários ramos, um deles o dos jogos tradicionais, ideais para os mais pequenos. Das atrações culturais do serão destacam-se a roda de oleiro do Xico Tarefa, um dos mais consagrados oleiros do Redondo, a tosquia das ovelhas, e a pintura de mobília típica do Alentejo. E porque não gravar o nome num saca-rolhas personalizado para levar como recordação?

A par da gastronomia e bebida, esperam-se jogos tradicionais para os mais pequenos e ainda a tosquia da ovelha.

Por fim, a Herdade de São Miguel recebe ainda três bandas locais: Trovadores de Redondo, SevenDixie, e Olavo Bilac, um clássico da música portuguesa e protagonista do concerto principal do evento.

Os bilhetes têm um custo de vinte euros. Foto: Casa Relvas

Onde? São Miguel de Machede, Évora. Quando? 16 de setembro, a partir das 14h30. Bilhetes: €20 por pessoa. Gratuito até aos 18 anos. Cinco euros do bilhete reverte para o Banco Alimentar Contra a Fome de Évora. Mais informações aqui.