Azores Wine Company no top 100 das melhores adegas do mundo

A arquitetura encaixa-se na perfeição no cenário circundante. Foto: Francisco Nogueira

A decoração do alojamento foi inspirada no caráter vulcânico, quase lunar da Ilha do Pico, mas procurando tornar uma obra de betão num espaço hiper confortável. Foto: Fabrice Demoullin

O restaurante, localizado na zona mais elevada da adega, tem vista para o mar e para as ilhas de Faial e S. Jorge. Foto: Fabrice Demoullin

Eis umaque nos orgulha a todos os portugueses: pela primeira vez, uma adega dos Açores faz parte da lista do, selecionada pela revista americana. Um reconhecimento da qualidade dos vinhos produzidos em Portugal, neste caso, na ilha do Pico (Açores). A seleção feita pela revista internacional é baseada na performance dos vinhos e na opinião de provadores e críticos. Azores Wine Company (AWC) é um projeto criado por António Maçanita e Filipe Rocha, e tem sido a grande responsável pelada última década. A nível internacional, revistas da especialidade têm feito eco do espaço e da qualidade da sua produção. É o caso decomo o, o, aou a. Esta última deu particular destaque à gastronomia, colocando o restaurante da Azores Wine Company comoAlém disso, ao longo destes anos, a AWC tem recebido uma série deque incluem o de(Revista Grandes Escolhas) e oeleito como(Revista Grandes Escolhas). Já em 2022, o projeto de enoturismo da Azores Wine Company foi distinguido com odo reconhecido Guiado jornal. Em 2023, a empresa recebeu o prémio, pela APENO (Associação Portuguesa de Enoturismo).Em julho de 2021, abriu a, que acabou por marcar uma nova era para o turismo da ilha e dos Açores – a do. É notório que o edifício foi arquitetado com grande respeito pela paisagem que o rodeia, em pleno Património Mundial da Unesco. E, para ara além da área de produção de vinhos, a AWC tem umaA par desta mais recente distinção, a Azores Wine Company, prepara-se para estar presente (juntamente com outras três adegas portuguesas), no evento de, a decorrer no diana cidade de(Estados Unidos).