Associação Viveiro promove a cultura gastronómica da região de Aveiro

Chef Ricardo Costa, chef executico no The Yeatman, The Yeatman Gastronomic Restaurant com 2 estrelas Michelin Foto: DR

Primeiro evento da Associação Viveiro Foto: DR

A cidade de Aveiro assume o protagonismo como palco do, uma iniciativa que desafia as pessoas a descobrir as relíquias de várias regiões do país. Sob a orientação do chef Ricardo Costa,, ao mesmo tempo do lançamento do Guia Gastronómico de Aveiro.Como Capital Portuguesa da Cultura em 2024, Aveiro transforma-se num viveiro de ideias, negócios e tradições ao longo de. Carlos Martins, responsável pela Associação Viveiro, destaca a importância de refletir sobre a gastronomia local em diversas dimensões, desde a histórica até à política, e celebrar a sustentabilidade e o futuro através de jantares, conversas, workshops e espetáculos.- e distribui-se ao longo do ano, com atividades marcadas para maio, junho, setembro e novembro. O Mercado do Peixe de Aveiro servirá como quartel-general, culminando numa Ceia de Natal performática em dezembro. O, será especialmente marcante. Além do lançamento do Guia Gastronómico de Aveiro, os participantes terão a oportunidade dedurante o Dia Internacional da Baga, com visitas a sete produtores da Bairrada.será palco de uma degustação especial do Guia Gastronómico, curada pelo chef Ricardo Costa, seguida por uma conversa sobre a herança culinária e o legado gastronómico da região.de forma inclusiva, com um workshop gratuito de ovos moles na antiga estação ferroviária de Aveiro, orientado pela Associação de Produtores de Ovos Moles.Ricardo Costa termina destacando a importância de preservar e promover o rico património gastronómico de Aveiro, enfatizando"Viveiro: Aveiro 2024" avizinha-se uma experiência enriquecedora para toda a família, reunindo residentes e visitantes para celebrar a identidade gastronómica desta bela cidade que tem a ria de onde vêm das mais deliciosas ostras do país.