Experiência de fine dining e sabores nacionais com selo Michelin

Banhado pelo céu estrelado do Algarve, o sofisticado Clubhouse do Old Course Vilamoura prepara-se para receber uma série de jantares com uma forte presença celestial. Brilham neste ciclo as estrelas Michelin, a mais alta distinção na cozinha, representadas por cinco chefs que, ao longo de cinco semanas, irão prestar-se a realizar uma proposta gastronómica repleta de sabores nacionais.

A iniciativa “A Michelin Star Experience”, criada pelo restaurante do clássico campo de golfe algarvio, engloba o conceito de “Portugalidade à mesa”, num fine dining que se alia ao melhor da gastronomia do país, através de menus que incluem uma harmonização vínica.

Num conceito que visa celebrar o melhor de Portugal à mesa, cada um dos cinco chefs carrega consigo o melhor da sua região, que resultará na reinterpretação da cozinha portuguesa, através de tradições, ingredientes e técnicas locais, todas realizadas com um toque próprio dos profissionais.

A iniciativa “A Michelin Star Experience” criada pelo restaurante do clássico campo de golfe algarvio, engloba o conceito de “Portugalidade à mesa”, num fine dining que se alia ao melhor da gastronomia do país Foto: @oldcoursevilamoura

Com estreia a 16 de agosto, estes jantares terão lugar todos os sábados, estendendo-se até 13 de setembro. Os sabores do Ribatejo irão inaugurar esta experiência, guiada pelo chef Rodrigo Castelo, do Ó Balcão, em Santarém, e distinguido com uma estrela Michelin e uma estrela Verde (um reconhecimento para os restaurantes que adotaram práticas responsáveis de sustentabilidade). Segue-se, a 23 de agosto, o chef Louis Anjos, que irá representar a cozinha algarvia através do Al Sud do Palmares Ocean Living & Golf, detentor de uma estrela Michelin.

Experiência gastronómica com estrelas Michelin Foto: DR

O dia 6 de setembro ficará a cargo de Alexandre Silva, responsável pelo LOCO. Com uma proposta arrojada e irreverente, o restaurante lisboeta foi reconhecido com a distinção Michelin apenas oito meses após a abertura de portas.

A 13 de setembro, é Gil Fernandes quem irá encerrar este ciclo de jantares. O chef responsável pelo Fortaleza do Guincho, reconhecido com uma estrela Michelin, leva a herança piscatória da Lourinhã na bagagem, numa refeição marcada pela união entre tradição e respeito pelas raízes, com um traço de autenticidade e inovação.

A iniciativa conta ainda com um chef convidado que será anunciado em breve.

Jantar com chefs Michelin no Clubhouse do Old Course em Vilamoura Foto: DR

“A Michelin Star Experience” tem o custo de 150 euros por pessoa e terá lugar todos os sábados, entre 16 de agosto a 13 de setembro. Ocorre no Clubhouse do Old Course Vilamoura e abre as portas das 20h às 22h. Pode reservar através do website do espaço.