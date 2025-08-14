Sabores / Prazeres

Experiência de fine dining e sabores nacionais com selo Michelin

Um ciclo de jantares preparados por chefs renomados albergados no luxo do destino algarvio: é esta a nova proposta gastronómica do Old Course Vilamoura.

Chefs com estrela Michelin celebram sabores nacionais em ciclo de jantares Foto: @oldcoursevilamoura
14 de agosto de 2025 | Margarida Bexiga / com Maria Salgueiro

Banhado pelo céu estrelado do Algarve, o sofisticado Clubhouse do Old Course prepara-se para receber uma série de jantares com uma forte presença celestial. Brilham neste ciclo as estrelas Michelin, a mais alta distinção na cozinha, representadas por cinco chefs que, ao longo de cinco semanas, irão prestar-se a realizar uma proposta gastronómica repleta de sabores nacionais.  

Num conceito que visa celebrar o melhor de Portugal à mesa, cada um dos cinco chefs carrega consigo o melhor da sua região, que resultará na reinterpretação da cozinha portuguesa, através de tradições, ingredientes e técnicas locais, todas realizadas com um toque próprio dos profissionais.  

A iniciativa “A Michelin Star Experience” criada pelo restaurante do clássico campo de golfe algarvio, engloba o conceito de “Portugalidade à mesa”, num fine dining que se alia ao melhor da gastronomia do país Foto: @oldcoursevilamoura

Com estreia a 16 de agosto, estes jantares terão lugar todos os sábados, estendendo-se até 13 de setembro. Os sabores do Ribatejo irão inaugurar esta experiência, guiada pelo chef Rodrigo Castelo, do Ó Balcão, em Santarém, e distinguido com uma estrela Michelin e uma estrela Verde (um reconhecimento para os restaurantes que adotaram práticas responsáveis de sustentabilidade). Segue-se, a 23 de agosto, o chef Louis Anjos, que irá representar a cozinha algarvia através do , detentor de uma estrela Michelin.  

Experiência gastronómica com estrelas Michelin
Experiência gastronómica com estrelas Michelin Foto: DR

O dia 6 de setembro ficará a cargo de Alexandre Silva, responsável pelo LOCO. Com uma proposta arrojada e irreverente, o restaurante lisboeta foi reconhecido com a distinção Michelin apenas oito meses após a abertura de portas.  

A 13 de setembro, é quem irá encerrar este ciclo de jantares. O chef responsável pelo Fortaleza do Guincho, reconhecido com uma estrela Michelin, leva a herança piscatória da Lourinhã na bagagem, numa refeição marcada pela união entre tradição e respeito pelas raízes, com um traço de autenticidade e inovação.  

A iniciativa conta ainda com um chef convidado que será anunciado em breve.  

Jantar com chefs Michelin no Clubhouse do Old Course em Vilamoura
Jantar com chefs Michelin no Clubhouse do Old Course em Vilamoura Foto: DR

“A Michelin Star Experience” tem o custo de 150 euros por pessoa e terá lugar todos os sábados, entre 16 de agosto a 13 de setembro. Ocorre no Clubhouse do Old Course Vilamoura e abre as portas das 20h às 22h. Pode reservar através do do espaço.  

