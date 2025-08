O Penha Longa Resort, que, nos seus espaços de restauração, já nos acostumou a criações distintas, que não se regem pelo habitual, apresenta uma novidade. Depois dos singulares chocolates feitos com insetos, a nova proposta do B Lounge é menos controversa. O bar do resort tem um novo menu de cocktails, inspirados em sítios característicos do nosso país.

Será possível viajar pela riqueza das raízes culturais e históricas de Portugal através do paladar. Com inspiração em monumentos, símbolos, paisagens e até na gastronomia nacional, cada bebida aspira a uma viagem sensorial entre estes lugares. A partir do bar de Sintra, é possível viajar de norte a sul do país.

Começando a norte e influenciados pelos aromas das caves vinícolas, nasce a Barrica Secreta, com o afamado Porto LBV, aguardente e Kahlua.

Influenciados pelos aromas das caves vinícolas, nasce a Barrica Secreta, com o afamado Porto LBV, aguardente e Kahlua Foto: DR

Partindo para o centro do país, encontramos a Casa dos Penedos, uma junção de whisky, cognac, benedictine e vermouth que evocam os cenários serranos cobertos pela névoa.

Partindo para o centro do país, encontramos a Casa dos Penedos, uma junção de whisky, cognac, benedictine e vermouth que evocam os cenários serranos cobertos pela névoa Foto: DR

Num tributo ao Palácio da Pena, e fundindo sabores adocicados, através do licor Beirão, da cachaça, do maracujá e da lima, surge a Pena Encantada.

Num tributo ao ilustre Palácio da Pena, e fundindo sabores adocicados, através do licor Beirão, da cachaça, do maracujá e da lima, surge a Pena Encantada. Também influenciado por outro palácio sintrense, a Rosa de Monserrate, referencia a beleza floral dos jardins deste monumento, ao unir vodka com hibiscus, limão e espumante Foto: DR

Também influenciado por outro palácio sintrense, a Rosa de Monserrate referencia a beleza floral dos jardins deste monumento, ao unir vodka com hibisco, limão e espumante. Considerada como uma paragem obrigatória em Cascais, a Boca do Inferno ganha vida no Inferno Atlântico, que combina tequila, lima, toranja e espuma de tremoço, com notas salinas inspiradas nas marés cascalenses.

A Boca do Inferno ganha vida no Inferno Atlântico, que combina tequila, lima, toranja e espuma de tremoço, com notas salinas inspiradas nas marés cascalenses Foto: DR

Recuando uns séculos, o Beijo de Óbidos toma de influência a vila de Óbidos, aclamada pela sua cultura medieval. Influenciado pela história romântica de D. Dinis e Santa Isabel, este cocktail funde ginja, italicus e chocolate bitter, remetendo à icónica bebida típica. Nas propostas encontramos ainda a Tarte da Vila, que une maçã, canela e ginger ale numa referência à maçã de Alcobaça.

Nas propostas encontramos ainda a Tarte da Vila, que une maçã, canela e ginger ale, numa referência à ilustre maçã de Alcobaça Foto: DR

Por fim, já a sul, surge a Laranja do Algarve, uma bebida sem álcool que contém ananás grelhado, flor de sabugueiro e sumo de laranja. É inspirada pela fruta e frescura exótica típica desta região.

Para abrir o apetite, o espaço conta ainda com algumas propostas para petiscar. A tábua portuguesa de queijos e enchidos, o pica-pau de novilho com ovo e tostas, e o brioche com cogumelos pleurotus e pickles são algumas das opções que poderão acompanhar as bebidas.

O B Lounge está aberto diariamente, das 23h à 01h. Fica na Estrada da Lagoa Azul, 2714-511, em Linhó, Sintra.