Food Love Fest. Sabores da terra e estrelas Michelin no coração do Alentejo

Para os apreciadores da gastronomia alentejana, o Food Love Fest é uma oportunidade para conhecer de perto a ligação entre tradição e inovação na cozinha. Com vinhos da região, ingredientes locais e a criatividade de chefs reconhecidos, o evento proporciona uma experiência focada nos sabores, texturas e aromas que definem esta paisagem gastronómica. Durante dois dias, a Herdade da Malhadinha Nova torna-se palco de encontros entre a cozinha e a natureza, num programa que destaca a produção local e práticas sustentáveis.

Food Love Fest Foto: Humberto Mouco

A experiência inicia-se na tarde de sábado, com a receção aos participantes e um primeiro contacto com os produtos da região, acompanhados por vinhos da propriedade. Segue-se um passeio pelas vinhas e uma visita à adega, onde é possível conhecer o processo de vinificação e provar os vinhos envelhecidos na cave das barricas.

Food Love Fest Foto: Tiago Ferreirinha

No domingo, a manhã é dedicada ao contacto com a paisagem e com a produção agrícola. Depois de um pequeno-almoço com produtos da herdade, a visita às hortas e aos estábulos dos animais permite conhecer práticas agrícolas sustentáveis e métodos de preservação dos recursos naturais. O programa termina com um almoço preparado pela cozinheira Vitalina Santos, com pratos da cozinha tradicional alentejana.

Food Love Fest Foto: Tiago Ferreirinha

O ponto central do programa acontece na noite de sábado, com um jantar a oito mãos que junta Dieter Koschina (duas estrelas Michelin, chef do Vila Joya), Joaquim Koerper (uma estrela Michelin, chef do Eleven e responsável pelo projeto gastronómico da Malhadinha Nova), Cintia Koerper (chef pasteleira) e Rodrigo Madeira (Sous Chef Executivo na Discover Land Company e antigo colaborador da Herdade). Cada um contribui com a sua abordagem para um menu construído a partir dos produtos biológicos da propriedade.

Food Love Fest Foto: DR

Entre os pratos servidos, incluem-se atum com texturas de beterraba, de Rodrigo Madeira, mil-folhas de frango do campo, pensado por Joaquim Koerper, e foie gras harmonizado com espumante rosé, preparado por Dieter Koschina.

Food Love Fest Foto: Humberto Mouco

Nas entradas, destaca-se o carabineiro do Algarve, servido em falso ravioli com emulsão e lima caviar, enquanto os pratos principais incluem salmonete com lulas e vinagrete de pimenta de Espelette e lombo de novilho alentejano com cevadinha fumada, cogumelos selvagens e túberas. A sobremesa, de Cintia Koerper, encerra a refeição com uma tarte de maçã e gelado de maçã verde.

Food Love Fest Foto: Humberto Mouco

Em relação aos valores, estes variam consoante o alojamento escolhido, desde €500 por pessoa, em quarto duplo no Monte da Peceguina, até €775 por pessoa, na Casa das Artes e Ofícios ou na Casa da Ribeira, estas últimas com ocupação mínima de quatro e seis pessoas, respetivamente.

Food Love Fest Foto: George Colbeanu

O preço inclui uma noite de alojamento, todas as refeições e atividades mencionadas, bem como um conjunto de boas-vindas no quarto, composto por produtos locais. Crianças até aos três anos não pagam estadia; para idades entre os quatro e os seis anos, o custo é de €100, e entre os 7 e os 12 anos, €150.

Food Love Fest Foto: George Colbeanu

Este evento integra-se na filosofia da Herdade da Malhadinha Nova, que desde 2008 tem desenvolvido um modelo de cozinha atento ao ciclo da terra e à valorização dos produtos locais. A renovação da Estrela Verde do Guia Michelin reforça este compromisso, refletindo a relação entre gastronomia e sustentabilidade no trabalho da Herdade.