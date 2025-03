Mais uma gala Lisbon Insiders com o melhor da gastronomia da capital

Numa celebração da melhor gastronomia de Lisboa e arredores, o guia Lisbon Insiders volta a organizar mais uma gala de entrega de prémios. Nesta edição de 2025 serão homenageados 60 nomeados em 12 categorias. À medida que os vencedores forem sendo anunciados, os convidados terão acesso a um buffet preparado por seis dos vencedores das edições anteriores, ao mesmo tempo que conversam com os chefs e outros profissionais do setor. Os grandes vencedores da noite receberão um avental personalizado da Yako&Co, uma cheese box da queijaria Monte da Vinha e, mais importante que tudo, o reconhecimento dos seus pares.

Prémios Lisbon Insiders 2024 Foto: DR

O menu inclui diversos pratos como o Brioche de Língua e o Tártaro de Beterraba do Copo Largo, o Folhado de Porco Preto Vindaloo do Gunpowder, o Robalo Confit com Puré de Cenoura Queimada do Palácio do Grilo, o Palmier Misto com Mostarda Integral do ISCO, o Croissant de Pistácio do Do Beco, as Farófias com Leite-Creme do Pica-Pau e os Ice Mochi da Zenchef. As bebidas escolhidas para acompanhar foram a cerveja Estrella Damm, vinhos da Herdade do Perú, cocktails Campari com Spritz Apperol e Negroni, um bar de tequila Aluzar, águas Healsi e uma seleção de bebidas não alcoólicas apresentadas pela Bebidas Urbanas. No final da noite, a cerimónia, apresentada por Joana Duarte, da Kitchenette, encerra com o set DJ de Anya from Javybz.

Lisbon Insiders Restaurante Week Foto: DR

Cada vencedor é escolhido de acordo com os critérios estipulados por um painel de 40 especialistas das áreas da gastronomia e hotelaria, como chefs, sommeliers, escritores, produtores, entre outros. Depois, a votação é aberta igualmente ao público. No final, os vencedores são apurados através de um resultado que conta com 50% da opinião do júri e 50% da escolha do público.

Prémios Lisbon Insiders 2024 Foto: DR

O Lisbon Insiders é uma iniciativa que nasceu em 2021, quando Stéphanie Pons Picard começou a partilhar, através do Instagram, os seus restaurantes favoritos. O que começou como uma página nas redes sociais – com, atualmente, mais de 70 mil seguidores só no Instagram – transformou-se numa experiência multiplataforma, com o lançamento recente de uma série de Mapas Digitais, para facilitar o acesso e a procura de experiências gastronómicas em Portugal. O Lisbon Insiders Map, é agora composto pelo Algarve Insiders, Alentejo Insiders e Porto Insiders, disponível para download no Google Maps.

Para além do site, das páginas nas redes sociais e do um guia impresso, o Lisbon Insiders tem também, como referido, uma cerimónia anual de entrega de prémios, que, este ano, tem data marcada para o próximo dia 31 de março, na Sala L das Fábricas Lx Factory, às 19h. Os bilhetes custam 55 euros e à venda no site da 3cket.