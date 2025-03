Sin Talho, o festival dedicado à gastronomia sem carne

Hoje em dia, cada vez mais pessoas procuram alternativas à carne para a sua alimentação, seja por questões de saúde, éticas ou simplesmente por opção própria. Para quem já segue a dieta vegan ou até para os mais curiosos que quiserem experimentar novas possibilidades gastronómicas, o Sin Talho é o festival dedicado à libertinagem vegetal. Com data marcada para este sábado, dia 22 de março, o evento terá lugar na fábrica da MUSA de Marvila onde sete chefs serão desafiados a deixar a carne de lado e a criar refeições apenas com produtos que crescem na terra.

Cartaz Sin Talho, fábrica da MUSA de Marvila Foto: MUSA

O menu conta com uma grande variedade de pratos principais. Bernardo Agrela, hoje um dos nomes mais reconhecidos na gastronomia lisboeta, propõe uma Salsicha de Cogumelos e uma Shuarma de Aipo. A chef Alana Mostachio, especialista em fermentação e plantas silvestres, traz consigo um Karaage de Cogumelo e um prato de Batata e Miso. Pedro Abril, aposta no Banh Mi de Tofu Crispy e na Pizza Sando Tikka com Couve Flor e Achar de Pepino, trazendo algumas influências globais para o evento. Pedro Monteiro, fundador da Tasca Baldracca, serve Cenoura 4x com Laranja e Óleo de Coco Queimado e um Cachorro de Pastinaca Glaceada com Catupiry de Leite de Coco - curioso, no mínimo. A engenheira alimentar Natalie Castro prepara uma Tempura de Bimis com Creme Picante de Sésamo e Soja, além de um Caldo de Legumes com Trouxa de Alho-Francês recheada de Arroz e Alga. Por último, Miguel Peres, o chef que conquistou um Bib Gourmand no Guia Michelin 2025, cozinhará umas Ervilhas e Wasabi e Panquecas de Nabo e Cebolo. Para sobremesas terá brownies, doughnuts, bolas de berlim e outros bolos, da autoria da Damn Pastry by Alho Francês.

Mas este festival não é apenas sobre gastronomia, por isso para acompanhar o almoço conta também com uma programação musical produzida por DJs vegetarianos, os convidados são Joana Perez, Marooskas e Progressivu. O Sin Talho arranca à 13h00 e pode fazer já a sua reserva através do email musademarvila@cervejamusa.com.