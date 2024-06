Receita. Lulinhas à Gremolata do chef Nelson Soares

O nome italiano também pode ser escrito gremolada e deriva do dialeto milanês gremolà que significa granulado ou arenoso. Típico da comida mediterrânica, do molho fazem parte apenas três componentes: alho, salsa e limão.

Chef Nelson Soares, restaurante Sult, Cascais

Entrada para 2 pessoas

Tempo de preparação e confeção: 30 minutos

Ingredientes:

300g de lulas pequenas

30g cebola roxa

1 dente de alho

30g de salsa

30ml de azeite extra virgem

1 colher de chá de raspas de limão

Sal e pimenta a gosto

30ml de vinho branco de boa qualidade

Chef Nelson Soares Foto: DR

Preparação:

Limpe as lulas e corte em pedaços grandes de dois a três dedos de largura. Corte a cebola roxa, o alho e a salsa e tempere com azeite, sal, pimenta e as raspas de limão, assim estará pronta a gremolata. Utilize metade para temperar as lulas e reserve a outra metade.

Numa frigideira bem quente grelhe as lulas no máximo um minuto, regue com o vinho branco e aguarde mais alguns segundos até que o álcool evapore. Ao servir, temperar com o restante da gremolata e um toque de flor de sal.

Nota: Alguns tomates assados ou confitados podem ser adicionados à frigideira e salteados junto com a lula. Uma boa focaccia acompanha muito bem esta entrada.