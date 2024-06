Ervideira e Artisani lançam gelado com sabor a ao vinho Invisível

O Invisível, um vinho branco feito a partir de uvas tintas, revolucionou o setor vitivinícola português desde o seu lançamento em 2009. Foto: DR

, revolucionou o setor vitivinícola português desde o seu lançamento em 2009. Para celebrar os 15 anos deste sucesso, a marca juntou-se à Artisani, conhecida pela sua produção artesanal de gelados, para criar um sabor único e memorável.A criação do gelado de pêra invisívelcom a utilização do vinho Invisível., na confeção das peras, onde o vinho é reduzido com açúcar amarelo e canela. Depois, o vinho é adicionado diretamente ao gelado durante o processo de fabrico. O resultado é, com um teor alcoólico pouco expressivo, perfeito para os dias quentes de verão. Além disso, pode serem pedacinhos e crocantes de macadâmia caramelizada.Mariana Pinto Gaspar e Luísa Lacerda, da marca de gelados, partilharam, num comunicado, o entusiasmo pelo projeto: "Este desafio foi-nos lançado pela Ervideira e, desde o primeiro momento, começamos logo a pensar como criar uma receita disruptiva, mas que fosse, em simultâneo, tradicional e apelativa para os nossos consumidores. E".Duarte Leal da Costa, Diretor Executivo da Ervideira, destacou a versatilidade do vinho Invisível, quee combina com uma vasta gama de pratos. "É de facto impressionante a versatilidade e combinações possíveis que o Invisível proporciona. Temos servido o Invisível com várias temperaturas, entre 4 e 6 graus como welcome drink, entre 6 a 8 graus a acompanhar entradas, entre 10 a 12 com um bom bacalhau à lagareiro e até 16 graus com umas bochechas de porco preto. É um vinho com uma capacidade gastronómica capaz de acompanhar um sushi, um peixe escalado e até um bom churrasco… é de facto muito polivalente", afirmou no comunicado.O gelado de pêra invisível é uma. Pode ser apreciado tanto na sua forma simples, como com os toppings sugeridos. Esta colaboração entre a Ervideira e a Artisani reflete o espírito de inovação e aperfeiçoamento que caracteriza ambas as marcas, prometendo proporcionar uma experiência gustativa única aos consumidores.A união entre a Ervideira e a Artisani resulta numa celebração do verão com um toque de inovação e tradição. Com esta edição limitada, as duas empresas familiares reforçam o seu compromisso com a qualidade e a criatividade, proporcionando um novo sabor inesquecível para os amantes de gelado e vinho.