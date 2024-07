Receita. Bacalhau à Gomes de Sá do chef António Nobre

Não se sabe concretamente a origem do nome bacalhau. Percebe-se que o basco bakailao, o italiano baccalà ou o espanhol bacalao são semelhantes, mas as palavras para o descrever nos países onde se pesca são substancialmente diferentes.

Chef António Nobre, Grupo M'ar de Ar (Degust'Ar Lisboa e Évora e Sabores do Alentejo).

Para 4 pessoas

Tempo de preparação e confeção: 60 minutos

Ingredientes:

800 g de bacalhau

q.b de leite

3 cebolas

4 dentes de alho

3 a 4 dl de azeite

q.b de sal grosso

q.b de pimenta branca moída ao momento

800 g de batata para cozer

4 ovos de galinha cozidos e descascados

1 molho pequeno de salsa

q.b de azeitonas

Confeção:

Leve um tacho ao lume com água e coza o bacalhau.

Quando arrefecer um pouco, lasque-o em lascas grandes retirando a pele e as espinhas. Regue com o leite quente e deixe ficar durante 1 hora e 30 minutos (a junção do leite nesta receita, serve para amaciar o bacalhau).

Corte as cebolas às rodelas e pique os dentes de alho. Leve um tacho ao lume com azeite e quando quente aloure levemente a cebola e os alhos. Tempere com sal e pimenta. Coza as batatas com pele em água e sal. Retire-lhes a pele e deixe arrefecer um pouco "não faz mal algumas ficarem partidas. Corte-as às rodelas grossas.

Escorra as lascas de bacalhau num escorredor e junte á cebolada. Envolva tudo e acrescente mais um pouco de azeite. Junte as batatas e misture com cuidado.

Retifique o tempero e se necessário coloque mais um pouco de sal. Retire para um recipiente de barro. Corte os ovos às rodelas com uma faca e disponha por cima do bacalhau. Pré aqueça o forno a 180ºC e leve ao forno por 15 minutos, até alourar um pouco por cima. Retire do forno junte azeitonas e polvilhe com salsa picada e decore com as folhas.