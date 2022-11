Receita: Bunny Chow, pelo chef Miguel Mesquita

Receita



Bunny Show

Serve: 4+

Tempo: 50min

Ingredientes:

q.b. azeite

2 peitos de frango cortados em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço pequeno de gengibre fresco picado

1 anis estrelado

1 pau de canela

1/2 colher de chá de sementes de funcho

1 colher de chá de garam masala

1 colher de sopa de pasta de tomate

500ml de água

400g de grão de bico cozido

1 pão brioche

q.b. sal e pimenta

q.b. coentros picados.



Preparação



Tempere os cubos de frango com sal e pimenta.

Num tacho com azeite refogue a cebola, o alho e o gengibre até estarem bem caramelizados. Junte as especiarias e a pasta de tomate e deixe cozinhar mais 3 minutos. De seguida junte o frango e a água, tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar durante 20 minutos.

Junte o grão de bico e cozinhe mais 5 minutos até o molho começar a engrossar.

Retifique de temperos se necessário.

Abra o topo do pão brioche e com cuidado retire o miolo do interior.

Recheie o pão brioche com o frango, e polvilhe com coentros picados.

Esta é uma das receitas disponíveis no livro de Miguel Mesquita.