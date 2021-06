Um cocktail tropical que reinventa um clássico

O novo cocktail com Dewar's 8 Caribbean Smooth.

Está na hora de preparar o, uma reinvenção docom uma refrescante mistura de coco e sabores cítricos. Sim, porque nos tempos que correm qualquer momento é oportuno para declarar cocktail hour. Tropical, doce e refrescante, este cocktail da Dewar's destaca as notas de baunilha das barricas de rum nas quais o recente whisky da marca, de 8 anos, foi finalizado. Aprenda a fazer esta receita, que nos transporta para um dia com os pés na areia.- 50ml Dewar’s 8 Caribbean Smooth- 20ml Sumo de Limão- 20ml Xarope de Coco-100ml Soda1. Juntar 50 ml de Dewar’s 8 Caribbean Smooth, 20 ml de sumo de limão e 20 ml xarope de coco no copo Highball frio.2. Encher com cubos de gelo e juntar os 100 ml de soda.3. Mexa tudo suavemente de baixo para cima para misturar bem.4. Finalmente, decorar com uma rodela de limão e um ramo de hortelã.1 rodela de limão e um ramo de hortelã.