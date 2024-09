Chopin num anfiteatro de palha

Música clássica na natureza. Não se pode dizer que seja melhor do que numa grandiosa e histórica sala de espetáculos, como a Ópera de Paris, o Royal Albert Hall ou o Teatro alla Scala, mas tem qualquer coisa de mágico – como se fossemos bardos ou trovadores de antanho, a partilhar vitórias e desaires com a nossa pequena aldeia. Remete-nos para um tempo de comunhão com os outros e a natureza, em que tudo era mais fácil ou, pelo menos, mais simples. Quem já viu tocar uma orquestra num jardim, rodeado de árvores e flores e os pés descalços a tocar a relva, compreenderá, certamente, aquilo a que nos referimos. Quem não sabe o que isso é, tem agora uma oportunidade que não deve perder: um concerto de piano, com obras de Chopin, interpretado por Vasco Dantas & Mário Laginha Trio, em plena planície alentejana, num anfiteatro de palha.

A palha e a planície são cortesia da Herdade da Malhadinha Nova que, incentivada pelo Turismo do Alentejo e pelo Algarve Music Series, decidiu desafiar o arquiteto Manuel Aires Mateus a criar esta instalação efémera, feita com fardos de palha da herdade. E palha, de acordo com a CEO da Herdade da Malhadinha Nova, Rita Soares, é coisa que não falta: "num ano em que estes [os fardos] existem em grande quantidade, devido às chuvas durante o inverno. O crescimento das searas resultou num maior armazenamento de palha que agora servirá de moldura a este concerto tocado num majestoso Piano Steinway & Sons, de música clássica e jazz", explica em comunicado.

E é assim, inebriado pelo aroma da palha e da seara que, quem quiser, poderá ouvir quatro peças de Chopin – Valsa Op. 34 No. 2, Nocturno Op. 15 No. 1, Nocturno Op. 48 No. 1 e Balada Op. 23 No. 1 – pelas mãos de Vasco Dantas e do Mário Laginha Trio. Um diálogo musical entre dois universos e duas linguagens distintas – o clássico e o jazz – será o mote deste concerto. A genialidade das obras de Frédéric Chopin na sua versão original, com a sua riqueza harmónica, melodias cativantes, romantismo vincado, e improvisação revolucionária no século XIX, será interpretada por Vasco Dantas, enquanto que, intercaladamente, Mário Laginha e o seu trio subirão ao palco para dar resposta com a sua própria visão contemporânea dessas mesmas obras.

O concerto está marcado para o próximo dia 2 de outubro, às 18h30. Os bilhetes podem ser adquiridos por 20 euros no site da BOL ou nas lojas FNAC. As entradas estão limitadas a 250 lugares e estarão à venda até ao dia do concerto. A receita do espetáculo reverte para o Conservatório Regional do Baixo Alentejo.