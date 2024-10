100 Maneiras celebra jantar especial com o chef Udi Barkan

No Largo da Trindade, no coração de Lisboa, o bistrô do 100 Maneiras instala-se, desde 2010, num edifício de inspiração Arte Déco com painéis de Paulo Guilherme d’Eça Leal. Nele já foram acolhidos restaurantes como o Tavares Pobre e o Bachus, icónicos na história da cidade. Celebrando os seus 14 anos e tantos outros que estão por vir, uma nova parceria mensal, sempre à quarta-feira, é a primeira etapa do futuro do restaurante.

No largo da Trindade, no coração de Lisboa, o bistrô do 100 Maneiras instala-se, desde 2010, num edifício de inspiração Arte Déco com painéis de Paulo Guilherme d’Eça Leal. Foto: @Bistro 100 Maneiras

Udi Barkan, nascido em Israel, a viver em Portugal há cerca de quatro anos, é licenciado em Nutricionismo Clínico, mestre em Saúde Pública e Epidemiologia e tem experiência como apresentador de programas de televisão é, acima de tudo, um chef dedicado a promover a gastronomia saudável, focada em produtos naturais e orgânicos. Agora, no 100 Maneiras, Udi será o primeiro chef de fora do grupo do restaurante a ter uma residência com periocidade definida, com o jantar "Fresh As It Gets by Udi Barkan", traduzido para "Fresco Mais Fresco Não Há". Declara em comunicado que a sua "missão é ajudar pessoas a apaixonarem-se pelos seus ingredientes locais e ensiná-las como preparar comida cheia de sabor, em casa, usando ingredientes acessíveis e facilmente encontrados em qualquer despensa".

“A minha missão é ajudar as pessoas a apaixonarem-se pelos seus ingredientes locais e ensiná-las como preparar comida cheia de sabor, em casa, usando ingredientes acessíveis e facilmente encontrados em qualquer despensa” Foto: @Bistro 100 Maneiras

Neste jantar mensal a saúde, a natureza, a sazonalidade e o sabor são os protagonistas de cada prato. Celebrando a máxima qualidade dos frutos, vegetais e legumes em cada época, cada refeição terá pequenas alterações no menu ao longo da residência.

Homenageando o que o País tem de melhor, mesmo sendo maioritariamente vegetal, o jantar poderá apresentar também peixe e marisco da época e inclui um pairing de bebidas com opção com ou sem álcool.

O jantar é composto por pão sazonal e dips, entradas, pratos principais e sobremesas, ora para partilhar ora para comer individualmente. Foto: @Bistro 100 Maneiras

O jantar é composto por pão sazonal e dips, entradas, pratos principais e sobremesas, ora para partilhar ora para comer individualmente. No fim do jantar, cada pessoa leva um cesto com uma seleção de vegetais, frutas e ervas da época, conferindo um aspeto pedagógico a estes jantares, que desafiam quem os come a tentar fazer igual e aprender a gostar de comida saudável, sazonal e local, com um twist da herança israelita do chef.

As reservas já estão disponíveis.

Quando? Uma quarta-feira por mês Onde? 100 Maneiras, Largo da Trindade, 9, Chiado, Lisboa, Portugal Quanto? €95 por pessoa Reservas +351 910 307 575 ou info@100maneiras.com