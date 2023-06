Um dia na vida de… Álvaro Meyer

Álvaro Meyer lançou a sua empresa de entregas em casa ainda durante a pandemia. Identificou no mercado português a falta de entregas de restaurantes acima da média e resolveu avançar com um serviço mais cuidado e exclusivo. Hoje conta com vários restaurantes com estrela Michelin, em Lisboa e Cascais, num total de 90 espaços. Mas a ideia é ir mais longe.

Álvaro Meyer, fundador da Volup Portugal. Foto: Volup

A que horas se costuma levantar?

Até quinta-feira, acordo sempre por volta das 6 horas. Sexta-feira aproveito para dormir um bocado mais e acordo por volta das 8 horas.

O que costuma refletir/ponderar/pensar nos primeiros minutos acordado?

Gosto de visualizar o meu dia e os objetivos principais que tenho para começar com uma atitude positiva e com a motivação de fazer acontecer.

Qual é a sua rotina quando se levanta?

Nunca utilizo o telemóvel na primeira hora acordado. Tento começar o dia sempre com uma atitude ativa, em vez de reagir a estímulos do exterior e mensagens. Faço a cama, tomo um duche frio e visto-me já com roupa preparada do dia anterior.

Que tipo de pequeno-almoço costuma tomar?

Durante a semana evito tomar pequeno-almoço. Bebo um café assim que chego ao escritório e como um iogurte grego com granola a meio da manhã. No fim de semana aproveito para tomar um bom pequeno-almoço espanhol: tosta com azeite, tomate e um bom presunto.

Costuma haver algum tipo de atividade antes do trabalho?

Agora mudei a minha rotina para poder ir ao ginásio alguns dias antes de começar a trabalhar. Faço sempre um café antes de começar e tenho sempre o meu dia planeado do dia anterior.

Qual é o seu trajeto diário? Como o faz? A pé, automóvel, transportes…

Vivo e trabalho no centro de Lisboa e vou sempre de mota. Carro no centro de Lisboa é cada vez mais difícil por causa do trânsito e do estacionamento, pelo que a mota tem sido o meio de transporte mais eficiente.

Entrega realizada de mota. Foto: Volup

Tem algum tipo de preparação prévia para o trabalho?

Domingo à tarde é o meu dia de preparação da semana. Gosto de ter as minhas prioridades e objetivos bem definidos para começar o dia com uma missão clara. Odeio acordar sem ter claro o que vou fazer.

A que horas começa a trabalhar?

Depende do dia. Normalmente, entre as 7:30 – 8 horas.

Quais são as suas principais tarefas e responsabilidades no trabalho?

Esta é sempre uma pergunta difícil de responder, porque acabo por fazer de tudo e estar envolvido em muitas áreas diferentes. As minhas tarefas principais resumem-se em: estratégia, gerir a minha equipa, entrevistar novas pessoas, relação com investidores e relação com alguns clientes.

Como gere o seu tempo?

A planificação e disciplina em gerir o tempo tem sido uma das áreas onde mais tenho melhorado nos últimos anos. À medida que vamos crescendo, tenho tido de melhorar nisto para poder abarcar mais responsabilidades. Utilizo uma ferramenta chamada Matriz de Eisenhower para gerir as prioridades e o Gantt Chart para calendarizar. No final de cada dia planifico o meu dia seguinte e todos os domingos analiso a minha semana anterior e planifico a próxima semana. Não há nada pior do que começar a semana sem ter objetivos claros. Trabalho com uma coach desde os meus 21 anos que me tem ajudado imenso a gerir cada vez melhor o meu tempo.

Como lida com a pressão e o stress?

Tenho uma personalidade que gosta muito dessa pressão e stress associados a gerir um projeto como a Volup. Isso ajuda muito nesses momentos mais difíceis em que é preciso saber lidar bem com esta pressão. Tento desligar durante o fim de semana e fazer desporto para me ajudar a lidar com essa pressão. Muitas vezes é difícil, mas para quem gosta disso, acabo por conseguir.

Qual é a parte favorita e menos agradável do trabalho e porquê?

Sempre adorei duas coisas: tecnologia e comida. Tenho o privilégio de ter numa empresa onde o core business são estas duas áreas. Quando montas uma start-up assumes um compromisso com o projeto e torna-se realmente um bebé. O facto de ver o meu bebé crescer e ir ganhando maturidade é uma grande motivação. A Volup nem tem 3 anos e temos passado por muita coisa. Eu próprio tenho aprendido e crescido imenso, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Nem imagino onde estaremos dentro de outros três anos.

Tem uma equipa a trabalhar consigo? Como gere a comunicação com eles?

Tenho. Já somos 7 pessoas e outras 5 que vão estar envolvidas com a Volup nos próximos meses. Gosto de estar no escritório e evitar ao máximo o trabalho remoto. Já testámos todos os modelos possíveis, e tenho comprovado que a única forma de uma empresa em fase inicial criar cultura e garantir maior produtividade é estar junta no escritório. Faz toda a diferença.

Costuma fazer pausas no trabalho? Para?

Depende da fase. Tenho fases em que fico tão focado que não costumo fazer pausas. Quando olho para o relógio, nem almocei e tenho de ir comer qualquer coisa rápida. Agora percebi que a minha produtividade é maior quando faço certas pausas importantes e que o objetivo não é trabalhar mais horas, mas sim ser o mais produtivo possível. Agora, depois do almoço, tento dar um passeio de 15 minutos para oxigenar a cabeça. Quando volto sou sempre mais produtivo.

Interrompe o trabalho para almoçar? O que costuma comer e onde?

Três dias por semana almoço à frente do computador para despachar trabalho. Tento sempre organizar dois almoços com pessoas diferentes, sejam investidores, advisors, pessoas da indústria, com as que posso "bater umas bolas" e aprender alguma coisa.

Como lida com eventuais críticas e elogios ao seu trabalho?

Quando montei a Volup sabia que iria receber muitas críticas positivas e negativas. Acho que faz parte e é preciso saber lidar com isso. Se alguém que eu admiro criticar o meu trabalho, tento sempre aprender com esse feedback para poder melhorar. É muito importante filtrar o feedback.

A Volup realiza um serviço mais cuidado e exclusivo. Foto: Volup

O que diria sobre a ideia de que as pessoas com quem se relaciona profissionalmente têm de si?

Acho que a primeira coisa que diriam é que lidero por exemplo.

Ao longo do dia dá importância às redes sociais?

Só ao LinkedIn. Apaguei o Instagram em novembro de 2022 e foi a melhor coisa que fiz. Passava imenso tempo a olhar para a vida das outras pessoas e, no fim do dia, não aprendia nada. Acho que são redes sociais que não trazem nenhum valor acrescentado ao nosso dia a dia. Tenho investido cada vez mais na minha rede no LinkedIn e tenho conhecido pessoas incríveis e surgido oportunidades interessantes a partir daí.

Tem hobbies ou atividades que faz regularmente?

Ginásio, padel, surf, correr, ouvir podcasts e ler.

A que horas costuma terminar a atividade profissional?

Normalmente por volta das 21h ou até mais tarde.

"Leva" trabalho para casa?

Mesmo que não leve trabalho para casa, é impossível desligar a cabeça do trabalho quando tens o teu próprio projeto.

Costuma conversar com alguém sobre a sua atividade no final do dia?

Tento evitar, mas acaba sempre por surgir.

Costuma viajar com frequência nas suas atividades profissionais?

Tento sempre sair de Portugal uma vez por mês. Ajuda muito passar tempo em mercados com outra dimensão e onde estão mais habituados a pensar em grande. Por agora, a Volup só está presente em Lisboa, mas o meu sonho é estar entre várias cidades do mundo e viajar mais.

Há muita diferença entre os dias da semana e os fins de semana?

Sim, no fim de semana desligo completamente, pelo menos um dos dias. Durante a semana estou super focado em trabalho e na minha rotina. Ao fim de semana permito-me ter maior liberdade para estar com os meus amigos, família e dormir mais.

Quais são os seus hábitos de jantar? Horário e exemplo de menu?

Não tenho muitos hábitos para jantar, mas tento sempre jantar algo leve. Já aprendi que quando janto muito depois custa-me muito dormir e acabo por estar mais cansado nos dias posteriores. Sopa, ovos, abacate, frango.

Álvaro identificou no mercado português a falta de entregas de restaurantes acima da média. Foto: Volup

O que faz antes de dormir?

Ler. Adoro ler antes de dormir e ajuda-me a adormecer mais rápido.

A que horas se costuma deitar e quantas horas dedica ao sono?

Normalmente por volta das 23:30. Entre 5:30 e 7 horas por dia.

Como mantém o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional?

Esta é a parte mais difícil e que tenho vindo a saber fazer melhor ao longo dos anos. Durante a semana, o meu foco é trabalho e rotina. Aproveito o fim de semana para dedicar tempo aos meus amigos, família e a divertir-me. Agora organizei-me para fazer uma viagem de 5 dias a cada 6 semanas. É importante desligar depois de períodos de alta intensidade de trabalho.

Vê-se a ter outra profissão?

Em absoluto. Sempre quis ter a minha própria empresa e aventurei-me no meu primeiro projeto com 21 anos. Aos 24 provei que focado podia ser muito bom, e, com a Volup, tenho claro que nasci para isto.

O que mais gosta e menos gosta na sua profissão?

Adoro o desafio e aprendizagem contínua. Cada dia é diferente e tenho desenvolvido imensas áreas que num trabalho normal demoraria anos. Nunca na vida teria imaginado fazer uma ronda de crowdfunding. Tive de aprender em pouco tempo a ser bom nisso. O que menos gosto se calhar é o facto de depender de outros. Muitas vezes, por muito bom trabalho que façamos, os fatores externos determinam o resultado, e isso é às vezes a parte mais frustrante e difícil de gerir psicologicamente.