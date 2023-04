Um festival gastronómico em Porto Santo

Os nove quilómetros de areal e as águas transparentes são, por si, só motivo mais do que suficiente para justificar uma escapada rumo a Porto Santo, mas, até ao próximo domingo, a ilha reforça a sua lista de atrações, transformando-se na Capital Nacional do Atum.

Jantares temáticos, workshops, showcookings, mercados e música ao vivo são apenas alguns dos muitos ingredientes do festival que já vai na quarta edição, contando, este ano, com um programa bem recheado, com curadoria do chef Cordeiro. É a ele que, no dia 28, se juntam os chefs António Mezzero, o chef Pedro Ferreira e o chef António Carvalho, na celebração da noite ítalo-lusitana, naquele que promete ser um dos pontos altos do evento.

O festival é de entrada livre (sendo que o preço dos menus temáticos é de €30 e o do jantar da Gala de Encerramento é de €80). Foto: DR

Promovido pelo Vila Baleira Resort e com a associação de vários restaurantes locais, com carta branca para reinventar as muitas possíveis formas de confecionar e degustar o atum, o festival é de entrada livre (sendo que o preço dos menus temáticos é de €30 e o do jantar da gala de encerramento é de €80). De referir, ainda, a importante vertente de responsabilidade social, através da parceria com a organização AIDGLOBAL, cuja missão é educar e sensibilizar para a mudança global sustentável.