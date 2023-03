Express lunch num dos mais luxuosos restaurantes da cidade

É muito difícil competir com uma decoração tão imponente como a deste restaurante instalado a meio da Avenida da Liberdade, em Lisboa, no seio da movida turística. Repleto de detalhes de bom gosto e exotismo (repare-se no esqueleto de rinoceronte suspenso sobre uma das mesas, ou na elegante loiça japonesa), o JNcQUOI Asia faz-nos sentir que realmente todas as horas de almoço deviam ser especiais. O staff (nada pretensioso, pelo contrário, atenciosíssimo), recebe-nos com um sorriso e a explicação do novo menu de almoço executivo do irmão mais novo do JNcQUOI Avenida. Embora existam mais de 100 pratos na carta, o chef Mário Esteves pensou numa série de pratos mais consensuais para esta oferta, que é económica para um restaurante tão premium como este o é, para aproveitar entre as 13h e as 16h, aos dias úteis.

O restaurante JNcQUOI Asia apresenta um novo menu de almoço, o Express Lunch. Foto: JNcQUOI Asia

Nas entradas, por exemplo, podemos optar pelos crocantes temakis (2 unidades) ou pelo fresquíssimo sunomono de peixe, abacate e pepino, ainda pela seleção de dim sums à escolha do chef (4 unidades), pela salada de manga verde com tofu frito ou pelo frango Bang Bang. São sempre cinco opções. Se for a almoçar a dois ou em grupo, é sempre boa ideia partilhar as várias entradas e ficar a conhecer sabores tão distintos, sempre vindos da cozinha com inspiração no Oriente. Atenção: sem medos, porque as doses dos pratos principais são muitíssimo bem servidas, avisamos já.

O menu é inspirado na cozinha oriental. Foto: JNcQUOI Asia

E por falar neles, estão disponíveis neste Express Lunch o donburi de porco char siu (donburi significa tigela, que é onde vem), o phad thai de frango, que é um vencedor e preferido, o caril de grão indiano (vegan), ou ainda o salmão grelhado com molho teriyaki. Se quiser manter-se pela comida japonesa, a escolha mais ajuizada será o Chirashi do Chef (seleção de peixes sobre arroz de sushi e algo nori). O menu inclui ainda um copo de vinho (branco ou tinto, peça sugestões), refrigerante ou cerveja, e a entrada, pão naan que acompanha com um chutney de manga. Uma hora de almoço que se torna numa autêntica hora de selfcare, quem sabe a meio de uma semana difícil, quem sabe só porque sim. €30 por pessoa

Foto: JNcQUOI Asia

Av. da Liberdade 144, LisboaDe segunda a sexta, entre as 12h e as 16h.21 051 3000 ou bookatable@jncquoiasia.com