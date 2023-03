Boca Linda, o mexicano que nos faz pensar que estamos…no México

A sensação é a de entrarmos numa cantina industrial meio abandonada, mas com sofisticação. As mesas todas alinhadas, junto às paredes em pedra irregular, as luzes néon azuis e vermelhas e as plantas suspensas por cima das nossas cabeças remetem-nos para algum sítio no México, improvisado, de comida de rua. Estamos no restaurante Boca Linda, na Calçada Marquês Abrantes 92, na zona de Santos, em Lisboa, recém-aberto nesta morada.

Gringa - pastor en tortilla de trigo con pico de gallo y pure de aguacate. Foto: Boca Linda

A cozinha está a cargo do chef Marco Margain, responsável por diversos projetos gastronómicos e sociais na Cidade do México, ao lado de Alejandro Gonzalez Duran, que chegou do México em 2020, aliado na cozinha e mestre na coquetelaria.

Além da margarita clássica – um bom barómetro em todos os mexicanos que aqui passa bem no teste, há a margarita de maracujá (€9), além do sabor do dia: no dia em que visitamos apanhamos morango, a nossa preferida. Mantemo-nos assim, a bebericar margaritas, até chegar à mesa o famoso pico de gallo com totopos (€7) e ainda um caldo que é cortesia da casa, para aconchegar o estômago.

Vuelve a la vida. Foto: Boca Linda

Provámos a ceviche de Pescado Boca Linda, que é o peixe do dia, no caso era corvina, uma combinação que precisaria de um pouco mais acidez, quem sabe de lima, pecando por ser ligeiramente doce. Nos tacos, a vitória é garantida: servidos em dupla, tanto o barbacoa (€12), como o de camarão (€12), têm crocância e consistência, e são apostas seguras. Há ainda uma secção dedicada às ceviches e tostadas, outra às quesadillas e gringas, e uma outra para quem se fica nas saladas. Para partilhar – sim, porque este prato é grande – os chefs sugerem "pescado bicolor", "tuétano con esquites", "arrachera" e ainda "pulpo sarandeado", a nossa escolha. Um polvo tostado com legumes e puré, delicioso (€26) para comer com deleite e tempo.

Tacos de camaron. Foto: Boca Linda

Ceviche de pescado. Foto: Boca Linda

Se existir espaço para sobremesa – no nosso caso, já não sobrou – tanto o dulce de calabaza ou o brownie de chocolate picante (€7, cada) são propostas no mínimo intrigantes.

Tacos de cochinita pibil con tortilla de maiz azul. Foto: Boca Linda

Onde? Calçada Marquês Abrantes 92, Lisboa Quando? De terça a sexta das 18h30 às 02h, sábado das 12h às 02h e domingo das 11h30 às 17h. Reservas reservas@bocalindarestaurante.com +351 937 041 918