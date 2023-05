Está entre os apreciadores de cerveja? Todos os destinos vão dar a este novo bar lisboeta

É o paraíso para quem gosta de uma boa cerveja, mas a escolha pode-se tornar um verdadeiro inferno, pois são tantas as variedades que se torna impossível provar todas as cervejas disponíveis diariamente na Gulden Draak – Casa da Cerveja. Falamos de um bar e restaurante aberto há cerca de dois meses em pleno centro de Lisboa, em frente à estação de metro das Picoas, que se tornou ponto de encontro para os apreciadores desta bebida.

O Gulden Draak – Casa da Cerveja é um bar e restaurante localizado no centro de Lisboa. Foto: Gulden Draak

O espaço, com cerca de 450 metros quadrados, foi inspirado na conhecida cerveja belga Golden Draak, que também dá nome à casa, e foi pensado ao milímetro pelos proprietários, Verônica Fernandes e Neko Pedrosa, um casal de produtores culturais brasileiros, que em 2016 trocaram o Rio de Janeiro por Lisboa, onde um ano depois abriram no Chiado a filial portuguesa do icónico bar de cervejas belgas Delirium Café. Desta vez associaram-se a outra conceituada marca, a Gulden Draak, para abrir mais um espaço dedicado à boa cerveja belga – e não só.

A decoração foi concebida pela própria Verônica, que aceitou o desafio de elevar o hobby de designer de interiores a um novo patamar. "Tentei transformar um local frio e sem piada num espaço aconchegante e cheio de personalidade", conta à Must e é caso para dizer que o conseguiu na perfeição. O ponto de partida foi o icónico copo da marca, inspirado no ovo do dragão, que se transformou num teto com 350 luminárias, enquanto três claraboias inundam o espaço de luz natural. "Do ovo saem os dragões que estão também presentes no espaço, nas torneiras, em quadros, na iluminação, até porque é dos dragões que nascem estas cervejas", afirma Verônica com humor. Mantendo até hoje o foco no processo de fabricação tradicional, a marca Gulden Draak foi fundada em 1784 e o seu nome é inspirado na lenda do dragão de Ghent (draak em flamengo), segundo a qual o topo do Campanário da cidade é na realidade a proa de um navio viking, com a forma desse animal mitológico.

Este é um espaço dedicado à boa cerveja belga. Foto: Gulden Draak

As cores da marca, branco, preto e vermelho desdobram-se estão presentes nas paredes, em azulejos e estampagens que formam um grande mosaico, enquanto o mobiliário remete para um imaginário de outros tempos, misturando cadeiras de bistrô, sofás de veludo e fotos antigas. Há ainda uma parede de vidro que permite aos clientes verem os barris e perceber de onde vem as cervejas que estão a beber. E por menor importante, há um espaço com mesa de snooker e um alvo de dardos, como nos pubs antigos, que ajudam a passar o tempo enquanto se prova mais uma cerveja.

Além de cerveja, tem um carta de vinhos e cocktails pensada para quem não é adepto desta bebida. Foto: Gulden Draak

E são realmente muitas as cervejas disponíveis, 50 só à pressão com várias cervejas da marca e uma curadoria de outras, belgas, alemãs, escocesas, espanholas e portuguesas, elaborada por Neko Pedrosa, que já antes tinha trabalhado nesta área, enquanto gerente de uma cervejaria em Itália e apresenta a Gulden Draak – Casa da Cerveja como a "maior oferta de cerveja num único local em Portugal". A estas juntam-se ainda muitas mais em garrafa, bem como uma carta de vinhos e cocktails, pensada também para quem, eventualmente, não goste de cerveja. Além disso a casa também aposta na restauração, com uma carta criada pelos chefes António Alexandre e Bruno Miguel Duarte da Costa, composta por algumas releituras de pratos portugueses (bem como alguns internacionais), ideais para harmonizações com cervejas e, nalguns casos, com a cerveja na sua composição, como é o caso da bochecha de novilho estufada em Gulden Draak Classic, esmagada de batata com aipo e misto de verduras. E para dificultar ainda mais a escolha, durante a semana haverá também menus de almoço e happy hour, pelo que o melhor é mesmo voltar várias vezes e em horários diferentes.

Apostam também na restauração, com uma carta criada pelos chefes António Alexandre e Bruno Miguel Duarte da Costa, composta por algumas releituras de pratos portugueses (bem como alguns internacionais), ideais para harmonizações com cervejas. Foto: Gulden Draak

Onde? Rua Andrade Corvo, 29 A, Picoas. Lisboa Quando? De segunda-feira a domingo das 12h à 1h, sexta-feira e sábado encerra às 2h. Reservas 968 238 415