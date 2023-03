Viseversa, o glamour cosmopolita chega a Belém com pratos de todo o mundo

A grandeza do Hyatt Regency Lisboa, em Belém, toma-nos de surpresa quando entramos no hall através da porta giratória. Mas não de uma forma negativa. Afinal, estamos numa localização privilegiada, mesmo junto ao rio, onde muitos turistas optam por passar férias. Encontramos o mesmo ambiente cosmopolita e elegante no Viseversa, o restaurante do hotel concebido ao estilo grand café. O nosso olhar foge de imediato para a zona do bar, imponente e toda ela em dourado.

Embora moderno, o ambiente no Viseversa é acolhedor, com toques em amarelo, dourado e em mármore. Foto: Viseversa

É praticamente hora de almoço e a sala espaçosa enche-se de hóspedes, ora dos que terminaram um pequeno-almoço tardio, ora daqueles que estão na pausa do trabalho. O facto de também estar aberto a não-hóspedes do Hyatt Regency é sem dúvida um dos pontos fortes do restaurante. Isso e a sua carta internacional, com uma grande inspiração francesa e foco em produtos locais frescos.

A zona do bar encontra-se numa posição estratégica. É a primeira coisa que vemos ao entrar no restaurante, tanto pelo hotel como pela porta exterior. Foto: Viseversa

Uma vez sentados à mesa, perscrutamos as ofertas com curiosidade. Encontramos o tal toque parisiense em pratos como o paillard de frango grelhado (€19) ou o coq au vin (€24), mas também um pouco de portugalidade, com o típico prego em bolo de caco (€18). Iniciamos a refeição com alguns petiscos, enquanto descobrimos mais sobre a carta de cocktails (já lá vamos) - camembert no forno com frutos secos e mel (€17) e húmus de cenoura grelhada, com tostas a acompanhar (€12). Simplesmente divinal.

O húmus de cenoura grelhada com tostas a acompanhar é uma das melhores opções para grupos maiores, dado que é perfeito para a partilha. Foto: Viseversa

As opções são variadas e para todos os gostos, de ovos a sandes, saladas e hambúrgueres (com ou sem carne). Foto: Viseversa

De seguida, deixamo-nos levar pelos sabores ricos do atum dos Açores laminado com algas wakame (€21), e dos cogumelos selvagens à bulhão (€15), sem esquecer o pão para molhar no molho. Definitivamente um dos top três da degustação. Outro prato que nos deixou satisfatoriamente surpreendidos foi a couve-flor com puré de passas (€17) - a textura aveludada do puré com o crocante tenro da hortaliça contrastam na perfeição - e o bife à café de Paris (€29), para os apreciadores de iguarias mais "tradicionais".

O sabor rico do atum dos Açores, cuidadosamente laminado, combina sem esforço com a doçura das algas e do molho de soja. Foto: D.R

Os cogumelos selvagens à bulhão foram uma agradável surpresa. O segredo está, sem dúvida, no molho. Foto: D.R

As opções são variadas e para todos os gostos, de ovos a sandes, saladas e hambúrgueres (com ou sem carne). É também no Viseversa que podemos tomar um copo depois do trabalho. De todos os cocktails de autor que o bar oferece, descobrimos que o Wild & Fresh é o mais popular. É doce quanto baste, com lima, maracujá e hortelã. Há ainda opções sem álcool, das quais recomendamos o Golden Bubbles, com agave, limão, maracujá e ginger beer.

Um interior verdadeiramente citadino, não fosse o restaurante mesmo junto ao rio, no coração de Lisboa. Foto: Viseversa

Onde? Rua da Junqueira, 63, Lisboa. Horário: Almoços sem horário; jantares - até 23h; bar até à uma da manhã. Reservas: +351 219023205