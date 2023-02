Park: 10 anos, 10 eventos. Como o rooftop lisboeta vai celebrar uma década

O primeiro jardim suspenso de Lisboa, no 6º piso do Silo Auto da Calçada do Combro, celebra 10 anos de existência com uma programação recheada de música alternativa e vibes positivas. Referimo-nos, claro, ao PARK, um rooftop bar com vista para o Tejo que, ao longo dos anos, se tornou uma referência local tanto ao nível do turismo como também cultural, através de colaborações com artistas de renome como Sam the Kid, Maseo dos De La Soul ou Dj Reborn.



Logo em 2013, ano de abertura, foi distinguido pela Time Out como o "melhor espaço noturno de Lisboa", assumindo-se como um estabelecimento democrático e multicultural. Nos dois anos seguintes seguiram-se o nascimento da Crew Parkbeat, composta pelos artistas habituais do Park, e a Parkbeat Records, responsável pelo lançamento do EP Goodies com o produtor e DJ Glue dos Da Weasel.

Rooftop bar Park. Foto: PARK

Para comemorar o sucesso de uma década o Park irá assim realizar dez eventos ao longo do ano, sendo o primeiro já a 7 de fevereiro, com atuação do rapper Regula - curiosamente, é também o dia de aniversário de um dos nomes nomes mais conhecidos do rap nacional - Sam the Kid, Tekilla, Krpan, Kronic e Mc Knowledge.



Onde? Bar rooftop PARK. Quando? 2 de fevereiro, das 17h às 2h da manhã. A entrada é gratuita, mas limitada à capacidade do espaço.