Dos €9 aos €5000, vinhos para preparar o Natal

Alyantiju Tinto 2018

Alyantiju Tinto 2018 Foto: D.R

Feito a partir de uma única casta, a Alicante Bouschet, estagiou um ano em barricas novas de carvalho francês. Um vinho que os responsáveis da Aldeia de Cima garantem fiel à sua terra, com sofisticação, precisão sólida, intemporal, com uma personalidade forte e duradoura. Foram produzidas 6249 garrafas de 0,75l e 110 de 1,5 litros. €59

Ortigão Talhão dos Manos Tinto 2016

Ortigão Talhão dos Manos Tinto 2016 Foto: D.R

O vinho da centenária Quinta do Ortigão na Bairrada é feito a partir das castas Baga, Touriga Nacional e Tinta Roriz, e exprime, segundo os responsáveis, a força, o caráter e a complexidade dos vinhos da região. Estagiou nove meses em barricas de carvalho francês. Conquistou recentemente a medalha de ouro no Portugal Wine Trophy 2021. €30

Casal da Coelheira Limited Edition Branco 2020

Casal da Coelheira Limited Edition Branco 2020 Foto: D.R

Um monocasta Fernão Pires do projeto da família Falcão Rodrigues, no Tramagal, em Abrantes, que está num patamar acima do que já existia na gama de vinhos do Casal da Coelheira: o Terraços do Tejo. Proveniente de uma vinha velha e com estágio em madeira, a edição está limitada a cerca de 1500 garrafas. Venceu recentemente o Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola. €9

Blackett Very Old Port Wine

Blackett Very Old Port Wine Foto: blackett.pt

É o primeiro vinho muito velho lançado pela Alchemy Wines, de edição limitada. A garrafa de cristal é feita à mão pelos artesãos da histórica fábrica russa de Dyatkovo, com origens que remontam ao século XVIII. A cápsula é da Amorim Top Series e foi feita para preservar o vinho. George Blackett era da cidade de Leeds, estabeleceu-se no Porto no século XIX como comerciante de vinhos do Porto e tornou-se um dos maiores. €5000

JNcQUOI Grande Tinto 2019

JNcQUOI Grande Tinto 2019 Foto: D.R

O mais recente vinho de assinatura produzido na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, com uma edição limitada de mil garrafas e a identificação do número da edição na rolha. Segundo os responsáveis, resulta de uma mistura de três lotes especiais com características distintas e utilizados em diferentes percentagens. Apenas pode ser consumido no restaurante. €140

As Tourigas da Discórdia 2019 Tinto

As Tourigas da Discórdia 2019 Tinto Foto: D.R

O enólogo Filipe Sevinate Pinto diz que a região de Mértola, onde está a Herdade de Vale d’Évora, oferece vinhos gulosos, estruturados, com um carácter enorme e com grande capacidade de envelhecimento. Deste novo tinto feito a partir das castas Touriga Nacional e Touriga Franca, foram produzidas 1300 garrafas. €15