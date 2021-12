Garrafeira Imperial, uma sociedade secreta de vinhos

São centenas de rótulos a descobrir espalhados pela sala aberta para a rua D.Pedro V, mesmo ao lado do miradouro de São Pedro de Alcântara, um dos mais belos sobre a cidade. Uma boa notícia para os moradores daquele bairro romântico, mas também para os turistas curiosos, que por ali são alguns, e os apaixonados por vinho, que são cada vez mais.

Garrafeira Imperial no Príncipe Real Foto: Garrafeira Imperial

Depois de cinco anos na Rua do Alecrim, Vitor Hipólito resolveu subir a colina, ocupar um antigo antiquário, decorá-lo com peças vintage e aumentar a oferta. Como os próprios avisam, as 600 garrafas expostas são apenas os primeiros passos de uma coleção de vinhos portugueses, chilenos, italianos, espanhóis e de champanhe com boas ambições de se multiplicar. Os vinhos estão alinhados por regiões vitivinícolas e por ano, como se de uma biblioteca se tratasse, e os preços estão indicados e são bastante competitivos, há um vinho para cada um.

Interior da Garrafeira Imperial Foto: Garrafeira Imperial

Em caso de dúvida, a charmosa anfitriã Mariana Siqueira propõe néctares variados para um jantar especial, um encontro de amigos ou uma festa bem regada, escolhidos entre os melhores títulos correntes, as colheitas mais felizes e produtores a descobrir. Para todos os bolsos e, como a própria diz, "vinhos que não provocam ressaca". Em algumas quintas-feiras e todos os meses, Mariana organiza ao fim do dia provas de vinho orientadas por um produtor ou enólogo de uma marca em destaque.

Vinhos da Garrafeira Imperial Foto: Garrafeira Imperial

A Garrafeira Imperial pretende ser um lugar de convergência para os apaixonados do vinho, por isso criou a Imperial Wine Society que ocupa uma sala ao fundo reservada para os connaisseurs que acreditam que o vinho pode ser um investimento, e onde não existe um valor mínimo definido para entrar no negócio. Num cofre refrigerado, com uma montra que nos deixa espreitar, são guardadas as garrafas mais preciosas nas condições ideais de temperatura e humidade. E também se podem fazer compras en primeur, isto é, apostar em vinhos antes mesmo de estes serem engarrafados. A ideia é fomentar o interesse nas produções nacionais, conquistar novos públicos e aumentar a rede de verdadeiros entusiastas do vinho à volta do qual, como se sabe, se fazem bons amigos.

Sala da Imperial Wine Society Foto: Garrafeira Imperial

Onde? Rua D. Pedro V, 44, Lisboa. Contacto: 211 521 753