15 objetos para a casa dos quais não sabia que precisava

Ao entrar em casa:

Tabuleiro em pele, €460, Hermès. Foto: D.R

Quando entra finalmente em casa e esvazia os bolsos dá muito jeito ter ume as chaves em vez de espalhar tudo pela casa.

No quarto

Ter uma caixa própria para guardar relógios e joias, de preferência num material que não risque, é essencial.

Guarda joias em pele, €350, Pineider Foto: D.R

Massajador Theragun Pro, estimulador de músculos, Therabody Foto: D.R

Vaporeta Cirrus nº2, €120, Steamery Foto: D.R

Depois do exercício físico ou de um dia tenso, ter uma maquina quecomo um profissional é um sonho tornado realidade.E se de repente a camisa ficar um pouco enrugada, ter uma pequena vaporeta no closet pode ser a forma mais rápida de estar sempre impecável.

Nas Salas

Para manter um bolo sempre fofo e húmido a boleira é essencial, parece uma coisa das nossas avós mas não, na verdade é assim que os sabores se mantem mais tempo.

Boleira Belle em metal e madeira, €150, Incipit Foto: D.R

Palhinhas Okuvlig em bambu e escovilhão, €5, Ikea Foto: D.R

Apaga velas em prata, €27, Diptyque Foto: D.R

Manta Amadeus em lã, €360, Missoni Home Foto: D.R

Num mundo cada vez mais preocupado com o ambienteUm objeto tradicional que não existe em muitas casas é o apaga-velas quee fumos característicos de fim de noite, onde apagar velas é obrigatório.Nas noites mais frescas,, seja para ver o filme no sofá ou beber um copo de vinho no terraço.

Para que a casa cheire sempre bem sem correr o risco de chamuscar moveis, ter uma base para paus de incenso é indispensável.

Base para incenco, €65, L’Objet Foto: D.R

Na Cozinha

Quando se cozinha, surge sempre a duvida onde colocar os utensílios que se vão usando para misturar ingredientes. Na bancada? Em cima da tampa? Ter um recipiente só para isso resolve muita indecisão.

Porta-utensílios em silicone, €6,30, Area Foto: D.R

Almofariz em mármore e pilão em metal, €207, Tom Dixon Foto: D.R

Termómetro de cozinha, €52,82, Lavatools Foto: D.R

Suporte de livros/tablet em madeira, €17,99, Zara Home Foto: D.R

Facas de queijo em aço e corno, €400, Brunello Cucinelli Foto: D.R

Um dosé o almofariz e o pilão, que são mesmo uteis para esmagar sementes para a salada, especiarias para os melhores molhos entre outros.Será que a carne está pronta? E o forno está na temperatura certa para o bolo? Estas duvidas pelas quais todos passam tornam-se certezas com um, assim não tem de estar constantemente a olhar para o forno.Quando se quer seguir uma receita, não há nada mais irritante do que estar sempre a mudar o livro de sitio para ganhar espaço. O suporte resolve isso de modo a que o livro de receitas não passe a ser umCortar queijo pode ser por vezes uma arte. Ter facas dedicadas faz ganhar tempo e o queijo agradece.

Na despensa

Há sempre o dia, por mais que não tenha jeito, em que precisa de uma chave de fendas ou de um martelo. Ter uma caixa com as ferramentas básicas à mão é essencial, a não ser que tenha um vizinho habilidoso.