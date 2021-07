A máquina de café ideal para quem quer ser especialista em latte art

As máquinas de café da Sage Appliances.

Se está entre as pessoas que sempre sonharam com um café maravilhoso, tal como aqueles que nos chegam no pequeno-almoço de hotel ou no café mais hipster do bairro, saiba que a Sage Appliances, que tem uma linha de máquinas de café premium, chegou ao mercado português para satisfazer esses designíos.O que faz destas máquinas de café de terceira geração tão diferentes das ditas máquinas de café comuns? Garantem aencorpado e com sabores ricos e complexos, pois é recém-moído; são tirados a umapressão constante de 9 bares para um sabor equilibrado; têm a temperatura exata, 93ºC, para atingir um sabor equilibrado; e a130º para uma textura sedosa e suave.Em Portugal, as grandes apostas são a a Barista Express e a Bambino Plus , máquinas versáteis que permitem explorar as várias formas de criar um café à medida, para ser barista na própria casa.Mas entre as estrelas da coleção premium que em breve está disponível em Portugal está, sem dúvida, a Oracle Touch, da gama profissional. Trata-se de uma máquina de café expresso com funcionamento automático e ecrã tátil, que simplifica a preparação do café em três passos: moer, preparar e adicionar leite. A tecnologia de ponto permite outros luxos, como personalizar a intensidade do café, a textura do leite ou a temperatura para se ajustar ao gosto de cada um gravá-lo com um nome (pode-se gravar até 8 cafés personalizados).A Sage Appliances é uma marca inglesa de robots e máquinas de cozinha, no mercado há 80 anos e disponível em 70 países. Em Portugal, está à venda na Fnac e na Worten, além do próprio site da marca.