Cheeky Leeks, o vegetariano com um dos hambúrgueres mais sublimes de Lisboa

Discretamente situado num bairro residencial lisboeta, na Rua Gomes Freire, está um dos (cada vez menos) raros achados da gastronomia vegetariana, e que vai pelo nome de Cheeky Leeks.

O ambiente é acolhedor, despretensioso e alinhado com as tendências, e o menu de refeições rápidas e saudáveis, baseado no conceito mais puro de fast food, deixa-nos com água na boca. O tempo está agradável, e por isso pousamos os nossos pertences numa mesa junto à janela, de modo a aproveitar os raios de sol. Analisamos a vasta seleção com cuidado como quem está ávido para almoçar: há entradas, hambúrgueres no pão ou bunless, saladas, bowls e sobremesas.

Há oito variedades de hambúrgueres, servidos no pão ou no prato, acompanhados por batata branca ou doce. Foto: Cheeky Leeks

Andreia Black, um dos membros da equipa, demonstra como os pedidos se procedem através da aplicação do restaurante, que pode ser acedida através do tablet estrategicamente posicionado junto à entrada ou pelo QR code presente nas mesas, embora em último caso seja possível pedir ao balcão. Depois, basta associar o número de telemóvel e esperar. Pontos extra para o facto de cada prato conter, além da informação referente aos ingredientes usados, uma tabela nutricional detalhada e potenciais alergénicos.

Oferece duas variedades de salada: cogumelos e trufa ou quinoa e tofu. Foto: Cheeky Leeks

Grande parte dos clientes são estrangeiros, uma vez os portugueses ainda estranham o conceito diferente "e têm medo de entrar", explica Andreia. E quem se atreve a transpor a porta segue por opções que lhes sejam mais familiares, como o "clássico" BBQ (€10,30), o Samba (€9,30), que evoca o sabor da culinária latino-americana, ou os mini burguers (€12), ideais para partilhar e degustar diferentes sabores. Na mesma ótica, começamos por abrir o apetite com as cheeky balls (€3,50), bolinhas de hummus e pasta de amendoim, ligeiramente picantes, acompanhadas por maionese vegana. Também há fresh spring rolls (€4,60) e nori chips (€4). Entre a entrada e o prato principal, revela que abrir o restaurante nunca foi a sua prioridade. Cozinhar os hambúrgueres de forma artesanal para depois vendê-los sempre foi o core business, embora admita que investir no estabelecimento veio acrescentar valor ao negócio. "O sonho é levar comida mais saudável às pessoas e não ter aquele estereótipo de que este tipo de gastronomia é sempre a mesma coisa e que os hambúrgueres veggie não são grande coisa."

Começamos por abrir o apetite com as cheeky balls, bolinhas de hummus e pasta de amendoim, ligeiramente picantes, acompanhadas por maionese vegana. Foto: Cheeky Leeks

O BBQ, nosso eleito, é saboroso e suculento. O seitan desfaz-se na boca e o topping de cebola caramelizada dá um toque doce, fundido na perfeição com o pepino e o molho de barbecue. Apreciamos os temperos em conjunto com o acompanhamento - batatas fritas com oregãos (podem ser doces ou brancas) e molho de maionese e alho vegan - no momento em que alguém passa por nós, acabado de entrar no restaurante, e exclama: "que bom aspeto!". Confirmamos.

Todos os hambúrgueres do Cheeky Leeks estão à venda no site em versão congelada e a vácuo. Foto: Cheeky Leeks

Já na cozinha, o maior desafio passa por criar receitas cheias de sabor, cuja "textura e consistência sejam boas e nada pastosas." Em termos de proteínas o grão é muito fácil de ser trabalhado, mas há outras opções de "carnes", como a de feijão e cogumelos, a de lentilhas e arroz integral ou a de seitan, cogumelos e tofu fumado. "Não cair na rotina, estar sempre à procura de novos ingredientes e combinações diferentes é a chave", conta.



Onde? Rua Gomes Freire 146-B, Lisboa. Quando? Aberto de quarta-feira a sábado das 12h às 15h e das 18h30 às 22h30; ao domingo das 12h às 16h e à terça-feira das 12h às 15h.