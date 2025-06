Estava "um calor de ananases", como diria Eça de Queiroz. O termómetro marcava 34 graus. Turistas e locais misturavam-se naquele que foi, até agora, o dia mais quente do ano, enquanto a equipa da Must percorria o Lx Factory em direção ao Selllva, qual miragem no deserto. Foi lá que encontrámos um Oásis de frescura onde poderíamos facilmente ter passado toda a tarde.

Este é o terceiro espaço do conceito do grupo Capricciosa na capital. O primeiro restaurante abriu em janeiro de 2020 na rua Mouzinho da Silveira, bem perto do Marquês de Pombal. A esse, seguiu-se um segundo espaço no bairro de Campo de Ourique, em junho de 2024.

A música naquela tarde de domingo era toda brasileira

Embora a decoração vibrante do terceiro restaurante - com espaço interior e uma belíssima esplanada - nos transporte diretamente para as profundidades da Amazónia, o conceito deste novo Selllva foca comida de inspiração asiática.

Há duas cartas, a primeira de almoço e jantar, e a segunda de brunch, servido todo o dia, com as opções clássicas e incontornáveis. Sim, há bagels, pastelaria, ovos, bowl de açaí, panquecas e até burritos. O burrito de frango com pico de gallo, jalapeños, maionese de kimchi e queijo mozarella (€12) chegou à mesa numa tortilla leve, a carne suculenta, cozinhada na perfeição. Avancem sem medos.

As gyosas vegetais são feitas de raíz na casa

Mas comecemos pelas entradas. Os tacos com creme de abacate e camarão salteado com marinada picante e molho yuzo (€10,50) chegam aos pares, frescos, bem recheados, irresistíveis. As gyosas vegetais com molho de miso e chilli oil (€5,50) são feitas de raíz na casa, da massa ao recheio. Debaixo de olho ficaram os bolinhos de queijo e tapioca com molho de ervas (€6,50), opção recomendada pelo simpático gerente, João, que deixa a vontade de voltar para experimentar.

Na Bowl Ásia, todos os ingredientes estavam no ponto

Em busca de uma escolha fresca, veio a Bowl Ásia, com arroz de sushi, atum marinado, abacate, manga, cogumelos shitake e algas (€14,95). O peixe perfeitamente temperado, a manga madura, o abacate no ponto certo e as algas servidas em duas variedades. Possivelmente a melhor bowl que esta jornalista alguma vez saboreou.

Os bolinhos de queijo e tapioca são protagonistas na carta

Uma mimosa clássica (€8,40) ajudou a refrescar a garganta, bem como um Jungle Sunset (€9,40), da carta de cocktails exclusivos da casa, gin com espuma de pêssego, sumo de limão e espuma de hibísco.

A sobremesa imperdível: Avelã do Selllva

Ainda há espaço para uma sobremesa, perguntaram, e perante os nossos ares derrotados de enfardamento fizeram-nos uma proposta que não pudemos recusar. Avelã do Selllva (€5,80), o pecado reencarnado dentro de uma cerâmica Bordallo Pinheiro. Um bolo de trigo sarraceno com chocolate, avelã, bola de gelado de avelã e nutella caseira. Peçam, por favor, e não façam mais perguntas. Isto acompanhado por dois Cold Brews (€2,50) da cafetaria, combustível suficiente para reunirmos a coragem de enfrentar o mundo lá fora. Mas vamos voltar. Os bolinhos de queijo que nos aguardem.