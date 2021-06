Burger Champ, o novo restaurante de hambúrgueres que traz um twist de Luanda

Luís e Juan Castillo, irmãos, viveram cerca de 15 anos em Luanda, onde abriram dois restaurantes, o Chill Out e o Caribe, e uma champanharia, de raízes angolanas. Até que decidiram voltar a Portugal para abrir o Burguer Champ, uma ideia que surgiu depois da experiência em festivais e festas pequenas localidades angolanas. "Queremos estar no sítio onde nós crescemos, que é Portugal", começa por contar Luís, quando percebeu que queria voltar à terra onde nasceu. "É um desafio, porque conquistámos aquele mercado (Luanda) e agora também queremos conquistar este (Portugal) " acrescenta.

Burger Champ Foto: D.R.

Os hambúrgueres gourmet são o segredo deste novo espaço. Entre as propostas do menu, poderá contar com carne Black Angus 100% maturada, pão caseiro confecionado diariamente e ainda composições com ingredientes premium, tais como presunto de pata negra, trufas, ou queijo gorgonzola. Entre as combinações mais deliciosas estão os hambúrgueres Glamourous (€11,50), Glamorous plus (€11,90), Double Grill (€13,50) ou Gourmet (€12,50). Uma das especialidades, que faz toda a diferença, é a maionese caseira. Destaca-se a famosa maionese de citrinus, que acompanha a batata frita e a entrada de mandioca frita, além das opções fumadas, de trufa, hortelã e alho e ervas.

Burger Champ Foto: D.R.

Porém, a oferta é diversificada, tendo à disposição de igual forma, os famosos risottos e pizzas, sendo possível experimentar risottos com vieiras ou pizzas com trufas.

Burger Champ, um dos seus risottos Foto: D.R.

A vontade de fazer o Burger Champ uma marca de renome é um dos objetivos dos dois irmãos, bem como agregar esta iniciativa a um outro restaurante, abrir novos espaços no futuro e alargar os seus horizontes, podendo aventurar-se pelo mundo da mixologia.

Burger Champ Foto: D.R.

O seu restaurante localiza-se no Campo Grande e é possível efetuar pedidos através das apps de food delivery e takeaway.

Burger Champ, uma das sobremesas Foto: D.R.

Onde? R. Dona Filipa de Vilhena 19C, Lisboa Quando? Está aberto diariamente das 12h às 15h e das 18h às 22h e encerra à terça-feira. Reservas 912 737 696