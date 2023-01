Chefs à Mesa: a loja que permite desfrutar de pratos de assinatura sem ter de ir ao restaurante

Decerto já lhe aconteceu ir a um restaurante com os amigos e gostar tanto da refeição que desejou poder, também, apreciá-la da mesma maneira no conforto da casa. Ficamos com pena que os nossos chefs preferidos não tenham as suas iguarias em regime take-away… ou será que agora têm?



Acaba de ser inaugurada uma loja em Lisboa - a Chefs à Mesa - com pratos de alguns dos mais conceituados chefs portugueses: Bertílio Gomes, chef e proprietário da Taberna Albricoque, conhecido pela reinterpretação dos sabores do sul na sua cozinha tradicional algarvia; Paulo Morais, do restaurante Kanazawa e um dos mais entendidos no que toca à gastronomia oriental; Vítor Adão, chef e proprietário do Plano numa cozinha que privilegia a sua origem transmontana aliada a uma visão contemporânea; Vítor Sobral, chef das Esquinas e uma das referências da gastronomia portuguesa; Miguel Castro e Silva, conhecido pela contemporaneidade das recriações de pratos tradicionais; e Luccas Paixão do Asoka, uma marca 100% plant-based que recria receitas clássicas pré-preparadas.

Loja Chefs à Mesa. Foto: Chefs à Mesa

Com um conceito pioneiro no país, a loja surge do desejo de Rui Carmo e Carlos Fontão de Carvalho de haver um local com refeições acessíveis e de qualidade a qualquer hora. A ideia é que qualquer pessoa possa desfrutar das sofisticadas propostas gastronómicas de diversos chefs, numa fusão de entradas, pratos e sobremesas de cozinhas distintas, no conforto do lar. E o melhor de tudo é que é extremamente conveniente, graças à possibilidade de entrega em casa ou take-away.

A loja tem áreas específicas dedicadas aos pratos de cada chef. Foto: Chefs à Mesa

Podemos encontrar as criações mais icónicas de cada chef, bem como outras opções mais práticas, ultracongeladas ou em vácuo, por exemplo, e uma série de caldos e bases para finalizar o prato em casa. Destacamos a canja de lingueirão à taberna de Bertílio Gomes, bochecha de porco preto em vinho do Porto de Vítor Sobral, "unagi don" de Paulo Morais, rolo mediterrânico de Luccas Paixão e, por fim, corvina com molho de anis e batata kennebec de Vítor Adão.

Loja Chefs à Mesa. Foto: Chefs à Mesa

Para não restarem dúvidas, as embalagens contêm todas as informações necessárias sobre a conservação, validade e modo de preparação de cada refeição, bem como o número de porções, ingredientes, dados nutricionais e alergénios. Chefs à Mesa conta ainda com uma oferta complementar de mercearias recomendada pelos chefs, de queijos a vinhos. As entregas realizam-se três vezes por semana com uma antecedência mínima de 24 horas em Lisboa, Oeiras e Cascais

A loja tem ainda uma área de mercearia complementar com produtos recomendados pelos chefs. Foto: Chefs à Mesa

Onde? Rua Sanches Coelho, 4C, Lisboa. Quando? De segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados de 10h às 14h.