6 vinhos para celebrar o fim de ano

Syrah da Discórdia 2019

Syrah da Discórdia 2019 Foto: D.R

Um monocasta que o enólogo da Herdade Vale d’Évora, Filipe Sevinate Pinto, refere como estruturado, intenso e com frescura. Com estágio em barricas grandes para preservar a fruta, vai na sua terceira edição e, desta vez, foram produzidas 1700 garrafas. As vinhas deste lugar, Vale do Guadiana, Baixo Alentejo, oferecem vinhos com identidade. €15

Taboadella Grande Villae Tinto 2019

Taboadella Branco 2019 Foto: D.R

A partir das castas Alfrocheiro, Touriga Nacional e Tinta Roriz, estagiou 12 meses em barrica nova de carvalho francês de 500 litros. Da quinta com o mesmo nome, na região do Dão, este vinho é descrito pelos responsáveis como patrimonial, de personalidade forte e generosa, com uma intensidade complexa e uma estrutura muito elegante. Destacam o respeito pela memória do seu lugar. €59

Pôpa Black Edition Branco 2018

Pôpa Black Edition Branco 2018 Foto: D.R

Este branco do Douro provém de uma mistura de castas, plantadas em vinhas com mais de 20 anos em solos de granito. A vinificação é feita em lagar, com pisa a pé, e segue-se estágio em barrica. Os responsáveis garantem que este vinho está cheio e com garra, tem uma acidez marcante e um final de boca longo. €14,20

Alyantiju Branco 2018

Alyantiju Branco 2018 Foto: D.R

Chamam-lhe um vinho de tese. Com as castas Antão Vaz (90%) e Alvarinho (10%), este branco foi vindimado na altura certa e a maturação aromática e fenólica e fermentada em barricas de carvalho francês de 500 litros. Na Herdade Aldeia de Cima dizem que neste vinho se pode ver o Alentejo refletido na mineralidade e nos aromas doces e especiados das flores das searas e do sol brilhante. €38

Quinta da Gricha Vintage 2019

Quinta da Gricha Vintage 2019 Foto: D.R

Os 20 anos da Quinta da Gricha, sob a marca Curchill’s foram comemorados com o lançamento de um Porto vintage de 2019. Este é um Porto típico da quinta no Douro que ganhou a medalha de ouro nos Prémios Vinduero-Vindouro. O enólogo e fundador da casa, Johnny Graham, referiu-se ao vinho como transbordando qualidade. €75

Ortigão Sauvignon Blanc 2020

Ortigão Sauvingnon Blanc 2020 Foto: D.R

Um vinho distinguido com uma medalha de ouro no Portugal Wine Trophy deste ano, monocasta Sauvignon Blanc, uma das castas mais apreciadas internacionalmente. Proveniente da Quinta do Ortigão que integra o grupo económico Terras & Terroir, o branco é descrito como de cor citrina, aroma típico da casta a frutos tropicais e frutos exóticos. €10,25