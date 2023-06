Celebrar o vinho da região mais antiga do mundo

De 8 a 11 de junho, a cidade de Peso da Régua recebe mais uma edição que homenageia vinho português, organizado pelo município em colaboração com a Essência do Vinho. Escolhida pela Presidência da República para receber este evento, nesta cidade decorrerão as comemorações do tão célebre Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, acompanhadas com um bom copo de vinho.

A decorrer nos dias 8, 9 e 10 de junho (entre as 16h e as 24h) e no dia 11 de junho (entre as 16h e as 22h), esta iniciativa conta com um programa completo. São várias as atividades que vai poder assistir e participar, desde concertos, atuações ao vivo, showcookings de vários chefes de cozinha, degustações de comida e de bebida e ainda provas de uma centena de produtores de vinhos e produtos regionais. Tudo isto numa das mais emblemáticas zonas do nosso Portugal, o tão bonito Douro.

Edição anterior do Douro Wine City. Foto: D.R

As atuações ao vivo começam na quinta-feira dia 8 de junho, às 21h30, com o grupo Chulada da Ponte Velha. No dia 9 de junho poderá ouvir as vozes de Cláudio César Ribeiro Trio e de Andor Violeta. Já dizia Amália Rodrigues, "porque o fado não se canta, acontece.", e é por isso que no dia 10 de junho a fadista Cláudia Madeira está prevista neste alinhamento, no palco da Praça de Restauração, pelas 20h30. Para além de concertos e atuações, vão ser realizadas conversas sobre variados vinhos, lideradas por Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos.

Programação:

8 de junho

16h Receção aos convidados com a presença d'A Ferreirinha, Barão de Forrester e as Tocatas do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim e Rancho Folclórico de Loureiro que, em conjunto, interpretarão três temas emblemáticos do Douro. Animação Itinerante, após a visita oficial à feira

17h30 Conversas sobre o Vinho - A frescura do Douro de Altitude, Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos

18h Abertura oficial

19h Conversas sobre o Vinho - À mesa com vinho do Douro, Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos

19h Showcooking - Chef Hernâni Ermida

21h30 Concerto Chulada da Ponte Velha

9 de junho

17h Concerto Cláudio César Ribeiro Trio (interior)

17h30 Conversas sobre o Vinho - Vinho do Porto, tradição e mestria no paladar, Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos

18h30 DJ RFM Paulo Fragoso

19h Showcooking - Chef Nuno Matos, Hotel SixSenses Douro

19h Conversas sobre o Vinho - Vinhas Velhas, mergulhar num universo de emoções, Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos

20h Animação musical itinerante na praça da restauração

21h30 Concerto Andor Violeta

10 de junho

17h Concerto MA Trio (interior)

17h30 Conversas sobre o Vinho - A que sabe a Touriga Nacional do Douro, Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos

19h00 Conversas sobre o Vinho - A gastronomia certa para Vinho do Porto, Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos

20h30 Sessão de Fados com Cláudia Madeira

21h30 Concerto Banda Conjunta das Forças Armadas



11 de junho

17h Concerto Paulo Gomes Duo (interior)

17h30 Conversas sobre o Vinho - A prova de vinhos sem segredo, Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos

18h Cerimónia de entrega de Prémios do 3.º Concurso dos Vinhos do Douro, promovido pela Confraria de Vinhos do Douro

19h Conversas sobre o Vinho - Varietal ou blend, solista ou orquestra, as várias tonalidades do Douro, Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos

19h Animação musical itinerante na praça da restauração

19h Showcooking - Chef Luís Américo (chef consultor de projetos de renome na cidade do Porto)

20h30 Concerto Funk Flamenco Quarteto