Olivia Singular Houses. Um boutique hotel e três guesthouses no coração do Porto

Dos vários tipos de turistas que existem - dos que gostam de apenas fazer praia aos que só pensam na gastronomia do local que visitam - este artigo destaca um género em especial. Referimo-nos às pessoas que não se deixam ficar fechadas num quarto de hotel por mais confortável que a cama king size seja, e que viajam com o objetivo de descobrir a fundo a cidade onde estão hospedadas e tudo o que esta tem a oferecer.



No coração do Porto, a Olivia Singular Houses, composta por quatro unidades hoteleiras e a aposta mais recente da Lince Capital, uma sociedade de capital de risco independente, propõe exatamente isso. Na apresentação do Exmo. Hotel, a última "casa" a abrir ao público, Elisa D’Almeida Mota, gestora comercial e de marketing da marca, explicou à MUST que embora as residências sejam diferentes em termos arquitetónicos (já lá vamos), todas têm dois aspetos em comum. O primeiro é que os hóspedes se sintam em casa: "Os sorrisos e o gosto de bem receber da nossa equipa é o que melhor traduz o espírito acolhedor português", afirma em comunicado. Tanto que o nome do grupo é clara referência a tradicionais elementos nacionais: a oliveira e os seus produtos, a azeitona e o azeite.

O grupo de boutique hotéis e guesthouses é composto por quatro unidades hoteleiras: o Exmo. Hotel, a 1872 River House, a Marquês Garden House e os 1895 Apartments. Foto: Olivia Singular Houses

O segundo ponto, ainda em desenvolvimento, é que tenham a oportunidade de vivenciar o norte do país a partir da curadoria local da Olivia, através de experiências vínicas, gastronómicas e culturais, como passeios de barco no rio Douro com a Pipadouro - Vintage Wine Travel. Por enquanto, a informação sobre as atividades está limitada às guestshouses e ao hotel, mas a ideia é que fiquem em breve disponíveis também no site da marca, esclarece Elisa D’Almeida Mota.

"Tínhamos como objetivo desenvolver no Porto unidades que não sendo hotéis tradicionais, devido ao ambiente mais acolhedor, marcassem pelo seu detalhe e pela sua hospitalidade. Desta forma conseguimos oferecer uma experiência única e com alma portuense aos turistas nacionais e estrangeiros que visitam a nossa cidade por motivos de lazer ou negócio", refere ainda Rodrigo Duarte, representante do grupo, em comunicado de imprensa.

O Exmo. Hotel foi a última unidade a abrir ao público. Todas estão a funcionar a 100% desde o início do ano. Foto: Olivia Singular Houses

Exmo. Hotel by Olivia

Situado na zona da Ribeira, a decoração do Exmo. Hotel pode ser descrita como uma fusão de características antigas com outras mais contemporâneas, muito graças às históricas paredes do século XIV que adornam a zona do bar e de refeições, a galeria e alguns quartos. Estes últimos são acolhedores e igualmente modernos, com um toque industrial, embora o que salte mesmo à vista seja a paisagem deslumbrante sobre a praça do Infante D.Henrique e o Rio Douro.

Bar do Exmo. Hotel. Foto: Olivia Singular Houses

A decoração do Exmo Hotel esteve a cargo do atelier de arquitetura Adriana Floret. Foto: Olivia Singular Houses

Ao longo dos séculos, foi parte do conjunto arquitetónico da Casa da Moeda do Porto e da antiga alfândega, mas também residência privada de famílias ligadas aos ofícios ali praticados. Na galeria do edifício, foreiro à Coroa durante pelo menos cinco séculos, está inclusive uma inscrição do arquiteto João Anes Melacho, mestre da obra da Alfândega Velha, realizada por volta de 1325. Está a uma curta distância da ponte Luís I, da Igreja de São Francisco e da Torre dos Clérigos, e foi ainda destacado pela Condé Nast Traveller como o melhor hotel com detalhes originais na cidade do Porto em 2023.

Os quartos ora têm vista para o rio ou para a cidade emblemática. Foto: Olivia Singular Houses

Marquês Garden House

Mais uma unidade recheada de história, desta vez remetente às requintadas casas senhoriais da cidade. Situada na Praça Marquês de Pombal, não é difícil avistar a guesthouse graças à sua fachada com os típicos azulejos quadrados do Porto do século XIX. Mantendo toda a traça que antes representava as residências das famílias mais abastadas, o interior charmoso transporta-nos para um imaginário passado, à medida que observamos os frisos de azulejos de Bordalo Pinheiro, os tetos trabalhados e a escadaria nobre.

Os tetos e as paredes trabalhados são uma das características da Marquês Garden House. Foto: Olivia Singular Houses

A Marquês House Garden era uma antiga casa senhorial. Foto: Olivia Singular Houses

Uma das grandes vantagens do Marquês Garden House, inaugurado em março de 2022 (tal como a River House e os apartamentos) é o seu jardim e piscina exterior, muito apreciados nos meses de mais calor. Um refúgio escondido no centro da cidade, para quem passear, mas também descansar.

Esta é a única guesthouse do grupo com piscina e jardim. Foto: Olivia Singular Houses

1872 River House

Semelhante ao Exmo. Hotel, esta guesthouse na zona da ribeira, também com elementos históricos e descrita como "uma grande varanda sobre a água", é destinada a viajantes que gostem de explorar, pois está perto de diversos spots turísticos como a ponte Luís I e a Livraria Lello. Por outro lado, também é muito procurada por casais que estejam em lua de mel, pois não conta com muitos quartos e tem uma variedade de restaurantes e esplanadas nos seus arredores. Que tal uma escapada romântica?

A 1872 River House é muito procurada por casais em lua de mel. Foto: Olivia Singular Houses

Semelhante ao Exmo Hotel, esta guest house na zona da ribeira. Foto: Olivia Singular Houses

Olivia 1895 Apartments

É a única unidade do grupo com apartamentos e por isso ideal para famílias de férias, que procurem comodidade, mas também independência. Cada apartamento está totalmente equipado com cozinha, e pode ser de um ou dois quartos, a pensar em grupos maiores. O seu caráter histórico prende-se com o facto de ter sido a antiga residência de Manuel Pereira Guimarães, presidente da associação comercial do Porto, vereador da câmara municipal portuense e figura acarinhada pela comunidade local no século XIX. O edifício fica a uma curta distância do Coliseu do Porto, do Teatro Nacional São João e do mercado do Bolhão.

Os apartamentos são a melhor opção para férias em família. Foto: Olivia Singular Houses

O edifício foi a antiga residência do comendador Manuel Pereira Guimarães, uma figura acarinhada pela comunidade local. Foto: Olivia Singular Houses

Até ao momento foram investidos 16 milhões de euros nas quatro casas e nas respetivas renovações e restaurações. Além de um maior investimento nas experiências locais, está também em cima da mesa uma expansão do grupo para Lisboa, adiantou Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital, durante a apresentação.